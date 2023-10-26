土耳其總統艾爾段點頭讓瑞典入北約！只剩匈牙利國會仍推遲否決
俄烏戰爭爆發後，瑞典與芬蘭陸續提交加入北約的申請，芬蘭已於4月正式加入北約，但土耳其遲遲不同意瑞典加入，直到本月23日總統艾爾段（Tayyip Erdogan）將法案交由國會批准後，《美聯社》分析認為，如今匈牙利將成為瑞典加入北約的僅存的主要障礙。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北約，不過瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約成員國全數批准。在「卡關」許久後，土耳其總統府表示，總統艾爾段（Tayyip Erdogan）23日終於向土耳其議會提交了批准瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的法案。
然而，在北約擴張問題上向來追隨土耳其腳步的匈牙利國會，卻在24日拒絕就瑞典加入北約進行投票提議，進一步推遲了這個北歐國家入約的時間。
《美聯社》報導提到，在芬蘭的入約進程上，多次推遲的匈牙利在土耳其總統艾爾段批准後，也迅速於國會批准芬蘭加入北約，但現在的匈牙利執政黨青民盟卻「不急於」批准瑞典加入北約。領導該黨的匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）曾批評，瑞典對匈牙利的民主狀況「公然撒謊」，因此刻意拖延瑞典加入北約的議程，青民盟 資深議員也稱今年國會就此事投票的可能性很小。
報導提到，這種拖延令其他北約盟國感到受挫，匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）則於24日在紐約出席聯合國安理會會議之前表示，土耳其議會批准此事「不會改變任何事情」，而匈牙利的議員將就這個問題作出獨立決定。