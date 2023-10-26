發表外交方針！賴清德承諾：積極貢獻兩岸和平穩定　不退縮不冒進

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在民主方面，賴清德表示，無論在烏克蘭或是印太區域，在當前的國際局勢下，民主日益受來自威權主義到挑戰，若當選未來的政府會將台灣打造為擁護全球民主、人權與法治價值的核心，賦權台灣民主基金會等組織與機構建立更牢固的國際連結，分享台灣的民主經驗。
賴清德表示，台灣也應認同「在任何地方捍衛民主，就是在全世界捍衛民主」此概念，向烏克蘭人民提供更多人道援助，並連同盟友共同抵抗混合式與認知性威脅，一起防範不實或惡意訊息加深對政府機構的懷疑、分化台灣社會，並削弱民主。
有關和平方面，賴提到，台灣將積極貢獻兩岸及印太區域的和平與穩定，不會在壓力下退縮，但也不會冒進，此不僅符合台灣人民的利益，也符合國際社會的共同期待。他強調，這是他的承諾，也是台灣對世界的責任。
賴清德說，台灣將與國際社會共同為「維持現狀」的立場努力，他將持續堅守蔡英文總統提出的「四個堅持」，也支持雙方在對等、尊嚴的情況下展開對話，維護既有的國際秩序，並共同貢獻台海的繁榮與人民的福祉，同時，也會推動「和平四大支柱」，注重國防嚇阻、國際合作、經濟安全，以及維持穩定且一致的兩岸領導力。
賴清德也指出，和平不僅來自硬實力，台灣也需要透過軟實力成為國際社會不可或缺的一員，未來會充分秉持「台灣能幫忙」的精神，在公共衛生、農業、基礎建設，以及國際人道援助等領域上做出更多貢獻，而台灣也要發展為世界級的華語學習中心，與世界各地分享其多元文化背景。
在促進台灣以及世界的繁榮方面，賴清德首先感謝邦交國在國際舞台上為台灣執言，並表示將提升與邦交國在基礎建設、貿易及投資議題上的雙向合作，帶來雙贏局面。
他承諾改善台灣的發展融資框架，支持更多私人企業的投入邦交國發展，並與理念相近國家投入永續計畫及籌組投資團。
賴清德也強調雙邊與多邊貿易的重要，他表示會延續總統蔡英文與美國、英國、加拿大等多國達到的貿易與投資進程，以及對參與CPTPP與新南向政策的政策立場。此外，也會著重經濟安全，以整體政府的宏觀思維加強經濟韌性，其中包括提升產業鏈安全及更有效應對來自中國的經濟脅迫。
最後，賴表示，面對世界各地日益複雜的局勢，台灣應該要更清楚認知所面臨的挑戰，堅守自身的價值與利益，重申對民主、和平與繁榮的堅定承諾，打造價值外交的新時代。他向各國代強調，台灣不僅是一個民主典範，也是一個促進更光明、和平和繁榮未來的關鍵夥伴。