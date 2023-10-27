自由車KOM／台灣車手小心！環西冠軍怪物車手踢館、有望刷破紀錄

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中華民國騎士協會秘書長何麗卿表示，「本屆賽事吸引超過422名外籍選手參與，代表KOM已經走向國際，且被國外車手視為經典賽事之一。而大會也會用提供最安全的比賽環境，讓所有車手安心挑戰。」
本屆KOM競賽組眾星雲集，曾獲得2018環西班牙冠軍、2023環法賽第4名及10個三大賽單站冠軍的英國籍車手的Simon Yates，以及兩屆哥倫比亞U23國家冠軍、2023環奧地利第3名的車手Jesús David Peña，還有來自澳洲的Benjamin Dyball，曾拿下2023環日本第2名、2022環臺賽總冠軍，也是2018-2019臺灣KOM的第2名；來自CC Nessebar Shockblaze車隊，斬獲今年保加利亞全國錦標賽計時項目冠軍的Martin Papanov都是本次奪冠的熱門人。
而國內好手同樣傾巢而出，有春季KOM三連霸，目前效力於Equipo Finisher的旅外好手何彥誼；2022 Taiwan KOM第2名的前勁車隊黃冠霖；近期完成義大利ICON極限鐵人賽的范永奕；甫結束全國運動會賽事的知名好手Bryton Racing Team 盧紹軒、蘇宇銘；EPIC Racing Team 李冠賢、黃文忠；Team CYTO 簡銘逸；TRIGON FACTORY RACING 徐御凱、張祐誠等人都將加入競爭行列。
上屆拿下國內第一的黃冠霖表示，近期因為準備全運會場地賽和公路計時賽，並沒有太多的爬坡訓練，不過練習時狀態沒有掉太多，應該還有8-9成功力，會盡量跟上領先車手，目標是3小時30分鐘左右完賽。
甫於夏季KOM之路贏得冠軍的「新店奧特曼」李廷威則被視為是最大黑馬，今年已經斬獲國內三個登山冠軍，他表示，「會以享受的心情參賽，不會刻意追擊領先者，而是按照自己的配速騎，目標是國內第1、總排第3。」
至於Bryton車隊的隊長盧紹軒也來勢洶洶，他也希望與隊友蘇宇銘和邱正昕合作、互相支援，同時也非常期待能和名將Simon Yates同場較勁。
台灣KOM的代表性傳奇人物范永奕已連續12屆參賽，不過他9月才完成義大利ICON極限鐵人賽，之後又參加全運會，期間還第一次確診，讓他狀態不如以往。范永奕笑說，「這應該是第一次如此平常心參賽，目前完全沒有作戰計畫，用享受的心情完賽。」
女子菁英車手競爭也同樣激烈，來自菲律賓的 Jermyn P Prado 希望能成為本屆賽事首位登上武嶺的女性。她是三屆菲律賓國家公路賽冠軍和三屆計時賽冠軍（2015年、2022年和2023年），並在 2022年東南亞運動會公路賽中獲得第4名。另外來自臺灣，兩位都曾取得KOM后冠的臺中市女子自由車隊曾可妡及Bryton Racing Team 邱聖芯，今年也將再次挑戰后座。
2021、2022年女子總排第一曾可妡和邱聖芯將上演頂尖對決，邱聖芯去年首度參加KOM就封后，但上屆因為山況問題並非完整賽段，今年將挑戰全程，邱聖芯謙虛地說，「目標是前6名，最近身體狀況不太好，所以不是很有把握。」而曾可妡則說，近期備戰全運會，並沒有做太多的爬坡訓練，目標是能在4小時10分鐘左右完賽，最終排名如何就隨緣。