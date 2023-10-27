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日駐台代表擬由片山和之接任　矢板明夫：顯示日本政府重視台灣

▲日本前秘魯大使片山和之擬接任日台交流協會代表。（圖／翻攝自片山和之臉書）
▲日本前秘魯大使片山和之擬接任日台交流協會代表。（圖／翻攝自片山和之臉書）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本駐台代表泉裕泰即將在11月任滿回國，而接任者則是駐秘魯大使片山和之。片山和之曾在香港中文大學、北京大學留學，不僅中文流利，還曾私下造訪台灣數次。對於片山和之即將就任駐台代表一事，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，日本政府將片山和之調來台灣，可見對於台灣十分重視。

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矢板明夫26日在臉書上發文指出，日本駐台大使、日本交流協會的泉裕泰代表，即將在下個月任滿回國，而泉裕泰派駐台灣的四年期間，經歷許多事情，包括幫助台灣推銷鳳梨、疫情中贈送台灣疫苗、促成副總統賴清德赴日參加日本前首相安倍晉三的喪禮等，「都是和泉大使在水面下的默默努力分不開的。」

這幾年日本和台灣的關係被稱為「歷史上最好的時刻」，矢板明夫表示，泉裕泰大使功不可沒，並向他道聲「辛苦了」。

矢板明夫續指，片山和之是一位經歷豐富的外交官，也是他的老朋友。矢板明夫回憶道，他和片山第一次見面是在1997年的秋天，當時他還是松下政經塾的塾生，去北京考察共產黨15大後的中國經濟。而矢板明夫到日本大使館，辨語片山和之見面，兩人不僅聊的投機，還一起吃飯喝酒直到深夜。矢板明夫表示，他還記得當時聊的主題，是時任國務院副總理朱鎔基主導的國企改革能否成功。

矢板明夫表示，後來片山和之去了美國、馬來西亞，在北京奧運會的時候又重回中國擔任大使館的經濟公使。正巧矢板明夫當時也常駐北京，因此兩人在工作上有交集。那之後，片山和之又做過駐比利時公使、駐底特律總領事、駐上海總領事等職務。

後來片山和之在2020年7月就任秘魯大使，矢板明夫表示，片山和之在秘魯非常活躍，還出了一本書《遙遠的鄰國—秘魯》引起了日本社會對秘魯的關心。

矢板明夫表示，對於日本來說，秘魯非常重要，因為秘魯的日本移民多達十萬人，是繼巴西、美國之後，日本移民第三多的國家，歷史上還曾經出現日益總統藤森。

矢板明夫指出，日本政府能夠把擔任過駐秘魯大使的片山和之調來台灣，可見對台灣的重視。另外，台灣政府現在正在全力推動的「加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），秘魯是其中一個重要的成員國，「希望片山先生能夠利用秘魯的人脈，幫助台灣早日實現目標。」

在文末，矢板明夫表示，片山和之給他的印象是「溫文爾雅、頭腦清晰」，而且是經濟問題的專家，「期待他在日台經濟合作方面留下耀眼的足跡。」


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