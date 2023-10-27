日駐台代表擬由片山和之接任　矢板明夫：顯示日本政府重視台灣

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這幾年日本和台灣的關係被稱為「歷史上最好的時刻」，矢板明夫表示，泉裕泰大使功不可沒，並向他道聲「辛苦了」。
矢板明夫續指，片山和之是一位經歷豐富的外交官，也是他的老朋友。矢板明夫回憶道，他和片山第一次見面是在1997年的秋天，當時他還是松下政經塾的塾生，去北京考察共產黨15大後的中國經濟。而矢板明夫到日本大使館，辨語片山和之見面，兩人不僅聊的投機，還一起吃飯喝酒直到深夜。矢板明夫表示，他還記得當時聊的主題，是時任國務院副總理朱鎔基主導的國企改革能否成功。
矢板明夫表示，後來片山和之去了美國、馬來西亞，在北京奧運會的時候又重回中國擔任大使館的經濟公使。正巧矢板明夫當時也常駐北京，因此兩人在工作上有交集。那之後，片山和之又做過駐比利時公使、駐底特律總領事、駐上海總領事等職務。
後來片山和之在2020年7月就任秘魯大使，矢板明夫表示，片山和之在秘魯非常活躍，還出了一本書《遙遠的鄰國—秘魯》引起了日本社會對秘魯的關心。
矢板明夫表示，對於日本來說，秘魯非常重要，因為秘魯的日本移民多達十萬人，是繼巴西、美國之後，日本移民第三多的國家，歷史上還曾經出現日益總統藤森。
矢板明夫指出，日本政府能夠把擔任過駐秘魯大使的片山和之調來台灣，可見對台灣的重視。另外，台灣政府現在正在全力推動的「加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），秘魯是其中一個重要的成員國，「希望片山先生能夠利用秘魯的人脈，幫助台灣早日實現目標。」
在文末，矢板明夫表示，片山和之給他的印象是「溫文爾雅、頭腦清晰」，而且是經濟問題的專家，「期待他在日台經濟合作方面留下耀眼的足跡。」