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啦啦隊女神艾璐爆「跳到今年退休」！扛不住家庭壓力　原因全說了

▲啦啦隊女神「大嫂」艾璐透露會跳到今年退休，因為扛不住家裡長輩們頻頻催生，才會做出這項決定。（圖／艾璐IG）
▲啦啦隊女神「大嫂」艾璐透露會跳到今年退休，因為扛不住家裡長輩們頻頻催生，才會做出這項決定。（圖／艾璐IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

統一獅啦啦隊Uni-Girls成員艾璐，憑藉亮眼氣質與外型，坐擁無數粉絲，再加上她是首位結了婚後，還持續在啦啦隊應援的成功例子，與先生「大哥」胡智爲共同為棒球效力，不僅打破啦啦隊既定印象，還被封為「大嫂」，人氣高到不行。近日，艾璐竟在節目上爆料，今年是她最後一年，履行對長輩們生小孩的承諾。

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艾璐在節目《11點熱吵店》坦言，在和先生結婚前，確實有跟公婆承諾為了生小孩才會那麼早結婚，不過結完婚後，球團依然希望艾璐可以繼續跳啦啦隊，「結了婚還可以跳啊！」這讓夫妻倆決定先追尋夢想，以工作賺錢為優先，暫時延後生子企劃。

▲艾璐（左）與老公胡智爲目前都在統一獅效力，人氣超高。（圖／艾璐IG）
▲艾璐（左）與老公胡智爲（右）目前都在統一獅效力，夫妻檔人氣超高。（圖／艾璐IG）
殊不知，這讓艾璐的公婆有些反對，不斷在聊天時偷偷暗示，就連身邊親戚朋友都在幫忙，「那你要跳到什麼時候？」、「喜歡男生還女生」、「想要生幾個？」但讓艾璐沒想到的是，自己的媽媽也在給壓力，「女生就是要在家裡，妳就是要為了妳老公生小孩。」

此時，主持人沈玉琳好奇詢問，「妳啦啦隊要跳到什麼時候？」艾璐苦笑地說，「大概就是今年了吧！沒辦法，生小孩這個壓力真的讓我只能跳到今年！」Melody則在一旁平緩，其實長輩們是怕艾璐太晚生、太難生又難以照顧，艾璐也說自己能體會公婆的心情。至於生小孩後還會不會繼續跳呢？艾璐認為，其實是可以的，只是要看個人意願，以及這個環境願不願意接受。

▲艾璐坦言，為了生小孩，今年是她最後一年。（圖／《11點熱吵店》YouTube）
▲艾璐坦言，為了生小孩，今年是她最後一年。（圖／《11點熱吵店》YouTube）

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