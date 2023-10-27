梁朝偉笑稱侯孝賢「沒空理我」！《悲情城市》窩飯店孤獨完成經典
76歲國際名導侯孝賢因罹患失智症，宣布退隱不再拍攝電影，曾與他合作《悲情城市》的香港影帝梁朝偉，昨（26）日現身東京影展「大師課」，分享人生豐富的拍戲經驗，雖未提及侯孝賢導演的病情，仍笑談當年拍攝《悲情城市》時，侯導當時要做的事情太多了，「所以他沒空理我，他都讓我自己發揮」，觀眾不禁莞爾一笑。
記者江芷稜／綜合報導
《悲情城市》講述白色恐怖時期林氏家族的興衰歷史，因梁朝偉不諳台語，侯導便心生一計，安排他飾演聾啞人士林文清，擁有一副電眼的影帝，光靠眼神就能表達精湛演技。梁朝偉回顧《悲情城市》的拍攝過程，因為對台灣歷史不了解，侯導就安排他閱讀很多書籍，還特別介紹一位因意外無法說話的朋友給他，讓梁朝偉揣摩觀察對方，所以他準備的大部分時間都在飯店裡度過，讓自己處於一個很孤獨的環境，符合角色的心理情境。
戲劇科班出身的梁朝偉，接觸到侯導的寫實拍攝風格感到驚豔，《悲情城市》中的素人演員在鏡頭前顯得自然、真實，「讓我對自己演技也產生懷疑，想說要怎麼樣才能演得這麼真實？這對我的演技產生了巨大的影響。」至於侯孝賢是否給予戲劇方面的指導，他笑說「導演很忙，沒空管我」，逗得全場笑翻。
而王家衛隨興的拍攝風格，更是瓦解影帝所有的準備，梁朝偉聲稱「每次跟王家衛合作，都像是冒險」，他曾拍攝王家衛的《重慶森林》、《2046》，導演只給故事大綱，沒有具體劇本，避免演員太多心理準備，讓電影變得刻意不自然，所以每次合作都像冒險，這也讓他演技有所成長，激發出最佳狀態，「在《悲情城市》時我希望能跟素人一樣自然，與王家衛合作後讓我的願望成真了。」