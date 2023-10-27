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「無卡分期」詐術橫行中部大學！逢甲百人通報　東海、靜宜也遭詐

▲ 中部多所大學傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，逢甲大學今（27）日證實，10月接獲學生通報，通報人數近百人，此案已進入專案調查。（圖／NOWnews資料照片）
▲ 中部多所大學傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，逢甲大學今（27）日證實，10月接獲學生通報，通報人數近百人，此案已進入專案調查。（圖／NOWnews資料照片）

記者李琦瑋／綜合報導

中部多所大學傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂，學生遭不肖人士詐騙，謊稱購買手機、筆電等3C產品，並填寫10萬元無卡分期契約，即可賺取現金，結果不但被融資公司催討債務，還害同學也被騙。逢甲大學今（27）日證實，10月接獲學生通報，通報人數近百人，此案已進入專案調查，校方也發通知信提醒學生勿受詐騙。

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逢甲、東海、嶺東、靜宜等大學近期傳出多名學生遭「無卡分期」詐騙，多人控訴1名假冒通訊行業務員的林姓男子，透過系學會以「簽約立刻拿5000佣金、不用支付分期款項，且手機及電腦出售後可以再分潤」說詞，鼓吹學生投資手機及電腦，還會拿出本票、身分證來取信學生，讓學生紛紛簽下5萬到10萬元不等的無卡分期契約，3至4個月後又會以「一個人頭介紹費3000元」，要學生去找更多人當下線。

結果學生以為能賺外快，一個拉一個，最後不僅手機、筆電沒拿到手，還被融資公司催討債務，有學生第1張期款付不出來，就被騙簽下第2張、第3張，至今欠債20多萬元。

台中第6分局指出，近期陸續接獲逢甲大學及東海大學共8名學生報案，控訴遭假冒通訊行業務員的林姓男子詐騙，對方以簽約讓他有業績為由，詐騙學生簽約就能現賺5000元，還不需要繳分期，未料，最後學生不僅沒拿到產品，還收到融資公司催繳款項，紛紛對林男提告詐欺。

警方表示，目前已受理8名學生提告，全案朝詐欺罪嫌偵辦，已掌握犯嫌追查中，並檢具相關資料報請地檢署檢察官指揮偵辦中；警方同時持續與學校保持聯繫，清查是否有其他被害人，通知前來製作筆錄。

逢甲大學今天回應，10月12日接到第1個學生通報，10月13日立即發通知信告知全校學生，宣導防制和法治概念。目前向校方通報的學生近百人，此案已進入專案調查，學校也充分和警方配合，雖抓到1名犯嫌，背後的集團和組織仍在追查中；針對通報受害的同學，學校將展開逐一輔導後續因應方式。

逢甲大學發信通知全校提醒不要受騙，宣導購物無卡分期／零卡分期可能面臨的糾紛；不要為陌生人作保以及當心老鼠會詐騙等情況，更提醒學生「天下沒有白吃的午餐」，要避免詐騙就是「勿存貪念」。另外，逢甲大學受害學生們也組成自救會，以通訊軟體討論後續處理事宜。

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