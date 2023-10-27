金管會公布「大到不能倒」銀行名單！6家銀行均與去年相同
金管會昨（26）日公布今年度系統性重要銀行名單（D-SIBs），其中包含中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行及第一銀行共6家，與2022年度名單相同。
記者陳苾暐/綜合報導
金管會表示，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化具系統重要性銀行之風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，日前已邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於108年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，據以核算本國銀行之系統重要性得分，並指定D-SIBs。
金管會指出，依上開管理辦法及令釋規定，經指定為D-SIBs者，應自被指定之日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。
目前6家D-SIBs之資本適足比率均符合當年度之最低資本要求，金管會及存保公司已就D-SIBs所報經營危機應變措施完成審核工作，並函請其就修正後之內容併同第二支柱監理審查原則相關資料函報本會；另D-SIBs於112年申報第二支柱壓力測試之結果，均符合兩年度之合格標準。
D-SIBs在金融市場係具有領導性地位之銀行，金管會期許6家D-SIBs能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面能全面帶動提升金融業經營之穩定性及健全性。