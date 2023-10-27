馬文君風波燒南投！游顥提告遭抹黑抹紅 蔡培慧譏親中一丘之貉
南投縣立委選舉上演提告車輪戰！國民黨馬文君昨到地檢署按鈴控告對手蔡銘軒，今早換游顥告蔡培慧。游顥指蔡培慧刻意將他抹紅抺黑，不只一次說他揪村里長赴澳門落地接待，她的集集鎮競總主委陳昭煜也在造勢場質疑他「去過人民大會堂求見習近平」，控告兩人加重誹謗罪、意圖使人不當選罪。蔡培慧則指馬文君、游顥相繼提告，證明是僅會用提告手段的親中一丘之貉。
記者顏幸如／南投報導
綠營近一個月來猛攻國民黨立委馬文君涉及洩漏國造潛艦機密，影響力逐漸發酵，戰火波及隔壁選區的國民黨新人游顥，游顥今（27）日在委任律師蘇文俊陪同下，到南投地檢署控告現任立委蔡培慧、前縣議員陳昭煜觸犯《刑法》加重誹謗罪，及《公職人員選舉罷免法》傳播不實意圖使人不當選罪。
游顥指出，日前蔡培慧在記者會中宣稱他有所謂村里長澳門落地接待行程，根本是子虛烏有、事後也拿不出任何事證；緊接著陳昭煜在蔡培慧的集集鎮競總成立時演講公然毀謗，他要求道歉仍置之不理，甚至不見收斂，繼續抹黑、抹紅。
游顥強調政治人物應該對自己的言行公開負責，蔡培慧在記者會中眼神閃爍，指「聽說」有村里長群組在傳游顥有澳門落地接待行程，刻意用謊言揑造新聞，還要求陳昭煜站台時，質疑游顥的選舉經費是找習近平要的。他強調自己的競選經費是鄉親一點一滴協助而來，完全沒有紅資，但蔡培慧每次選舉都用同一招，把南投搞得烏煙瘴氣。
民進黨立委蔡培慧則喊話游顥，請把記者會的內容看清楚，自己是要游顥就地方傳聞，他被指揪人到澳門落地招待一事，向外界解釋清楚，但游顥至今都沒有對外說明。游顥提告說要「端正選風」，若要端正選風，應該從游顥先做起。