台中標地進帳125億！國泰人壽33億烏日卡位　豐原單價百萬登地王

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豐富專案遠景佳！ 商業區土地空降地王
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，寫下地王驚嘆號的豐原豐富專案，是豐原近年少見的新興重劃區，該重劃區有亞洲大學投資逾55億元，打造兼具醫院、長照、托育及產學中心的健康產業園區，未來還將以市地重劃的方式推動二期開發，建設遠景亮麗，而以單價101萬元空降地王的一心段1115地號，是容積率較高的第二種商業區，加上基地為三面臨路的方正街廓，面積又將近千坪，可享整體開發獎勵，因而奠定地王身價。
北屯機廠特商區條件優 吸引大咖搶標
北屯機廠是本次投標情況最踴躍的區域，共有9標封投標，佔體標封數的6成，包括寶佳集團、富宇建設及豐邑機構等大咖建商，都參與投標。其中溝背段3地號與5地號的兩筆特定商業區標的，各有3組人馬投標最熱絡，與豐富專案的一心段1115地號並列本次標售的人氣王；碧柳段154地號的特商區土地，表現也頗亮眼，由富宇建設以總價約20.9億元得標，換算單價約100.8萬元，是本次標售的單價亞軍。
台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，北屯機廠的標脫標的，均為面積逾1500坪的高容積率特定商業區，享有整體開發獎勵，條件在台中市捷運站周邊相當難得；加上當地商業區已有多筆單價百萬元以上的交易，因此本次標售的價碼合乎行情。更重要的是，現今北屯機廠的特商區，已有條件開放住宅使用，對業者而言更具規劃彈性，且當地正處於人口移入與商圈發展的上升期，房市前景可期，因而成為建商的購地重點，但也由於標售物件的規模可觀，開發門檻高，所以本次出手投標的業者，幾乎都是資金雄厚的大型建商。
壽險包租公出手！ 烏日產專區創區段地價新高
烏日高鐵站區也有看點！佔地近6000坪的新站南段產專二用地，被有「壽險包租公」之稱的國泰人壽，斥資約33億元買下，為本次標售的總價王，換算單價57.6萬元，也刷新區段地價新高。
陳定中指出，烏日高鐵新站南段的2-1地號，鄰近三鐵共構的站區核心，且產專二土地的用途廣泛，可規劃企業總部、購物中心、會展中心、物流園區等工商不動產，與國壽近年廣建物流園區收租的投資方向契合，加上該筆土地可享15%的整體開發獎勵，未來又可望與佔地數萬坪的高鐵娛樂購物城串聯發展，因而受到壽險業者青睞。
陳定中表示，台中本次標售的標脫率與溢價率，雖不比2021年的上回標售，但整體成績還算亮眼，主要是釋出的標的，許多都具有工商用途，在打房政策「管住不管工商」的原則下，規劃彈性高，所以仍受業者青睞；不過整體標封數、溢價率及標脫率，都較上回下滑，也可看出建商在多空交雜的大環境下，出手態度相對保守。
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