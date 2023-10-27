全國道路「禁爆閃燈」網路連署成案！交通部：未有證據證明有危害
有網友8月在「公共政策網路參與平台」上發動連署，提議要求全國禁用「夜間爆閃警示燈」，26日通過連署門檻，政府相關單位，需在2個月內做出回應，對此，交通部表示，地方政府裝爆閃燈多基於安全考量，警示民眾不要超速，現尚無研究證明爆閃燈反影響安全，是否入法管理還未有共識，待討論。
記者林莞茜／綜合報導
根據提案，民眾認為爆閃燈太過刺眼，且眩光恐造成短暫失明降低注意車況之能力，以及有能誘發癲癇或急性光過敏症可能，而世界各國對於「紅藍爆閃燈、單色爆閃燈」閃爍燈光， 通常用於緊急車輛、車輛警示用途上，且被國外當地法律、各類科學標準嚴加規範，而非像台灣隨意能裝設「道路」上，因此認為應該透過路燈、反光鏡、合法標線標誌、增設人行道等方案改善，而不是浮濫裝設爆閃燈。
該提案在兩個月內，已獲得超過5000人附議，因此依「公共政策網路參與實施要點」規定便可成案，而成案後，權責機關須於2個月內研擬具體回應，而提案內容也將作為行政單位後續調整施政方向的參考。
對此，交通部路政及道安司表示，目前標誌標線規範沒有爆閃燈，不屬於標誌標線範圍，歸類為道路設施，大多是警方和地方道路主管機關設置在危險道路警示用途，來提醒民眾不要超速、保障行車安全，從道路安全角度來看，若降速防止車禍，不失為一項不錯的設置。
交通部表示，交通部內部已對爆閃燈議題進行相關討論，由於目前尚未有研究和證據證明會造成安全危害，需要有進一步具體證據，是否入法規範未形成共識，仍待未來進一步討論。