披頭四「最後作品」11/2發行！AI助攻約翰藍儂原音傳奇重現
英國傳奇樂團《披頭四》（The Beatles）在1970年解散之後，約翰藍儂（John Lennon）以及喬治哈里森（George Harrison）也已陸續辭世，仍在世的成員之一保羅麥卡尼（Paul McCartney）於今年6月時宣布，在AI人工智慧協助下，成功將約翰藍儂生前的聲音自一卷多年前的樣帶之中提取重現，他將利用這個珍貴的錄音完成披頭四的「最後作品」，近日證實，這首歌取名為《Now And Then》，將於11月2日發行。
記者鄭妤安／台北報導
根據外媒報導，《Now and Then》是約翰·列儂於20世紀70年代末在紐約達科他大廈的家中創作並演唱的歌曲。 1994年，藍儂遺孀小野洋子將這段小樣錄製磁帶送給保羅後，後續歌曲由喬治與保羅共同加入創作，然而，由於技術的限制，藍儂在磁帶中的歌聲與鋼琴聲無法分開，沒辦法與新加入的創作結合，導致歌曲製作被無限擱置。
過去也曾有人想發行《Now And Then》，無奈錄音帶的背景噪音遲遲無法克服，最終只能選擇放棄，如今卻靠AI的幫助下實現，「約翰的聲音非常清晰，這首歌我們四人皆參與其中，是由真正的披頭四錄製完成」，保羅興奮的表示。
除了《Now And Then》新歌將在11月2日上線外，此曲製作過程的紀錄片也將同時上線，屆時全球樂迷將見證披頭四再次「合體」，透過藍儂的聲音，重溫美好年代。