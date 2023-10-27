李克強突發心臟病驟逝！死因爆陰謀論 呂捷懷疑「這一掌有貓膩」
中國前國務院總理李克強，今（27）日因突發性心臟病逝世，享壽68歲，但因李克強年紀在中國高官中不算太年長，且先前也未傳出健康問題，因此逝世消息頻傳陰謀論，網友也質疑死因不單純，補教名師呂捷也認為，李克強剛卸任國務院總理滿一年就病故，著實起人疑竇。
記者林莞茜／綜合報導
呂捷在臉書上發文指出，「說句實話，以中共的黨國大老來說並不正常......更何況李克強是曾經的二把手」，呂捷認為中共的黨國大老有專屬的醫院，定期的保健醫療，除了營養補給、換血，外傳還有零件的更新，再加上現在醫學這麼進步，正常的情況之下活個八十歲都算是低消，九字頭算正常，近百才算高壽！
呂捷也說，去年召開二十大的時候，胡錦濤被請了出去，經過李克強身邊的時候有拍了一下他的肩膀，並喃喃幾句，這讓呂捷不禁認為，當時胡錦濤大概是說對李克強說「到你了~It's your turn!」，並在留言處附圖表示「就是這一掌，內力深厚...」。
不少網友也留言認同「老師、你知道的太多了」、「突發心臟病 很好操作」、「本以為這掌是傳功，看來是索命」、「這一掌以現在看起來有很深的含義」、「碰到你了～換你當鬼」。