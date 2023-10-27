李克強去世　中國會否出現抗議事件備受關注

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李克強被視為改革派，雖然在中國國家主席習近平治下，其改革之路難以實踐，但他的言論被指為貼近民情，如在2020年的中外記者會坦言「中國6億人月收入也就（人民幣）1000元」，外界認為他算是敢於說真話。
李克強去世消息傳出後，不少中國網友在網路留言悼念，稱他為「人民的好總理」，有人說「太突然、好心痛」。
中國民間對李克強去世的反應，令外界不禁聯想到周恩來及胡耀邦去世後，分別引發「四五運動」及「六四」。
1976年周恩來去世後，大批民眾在北京天安門廣場悼念，同時藉以表達對四人幫與毛澤東的不滿情緒，最終演變成鎮壓收場。
1989年改革派領導人胡耀邦去世，大批民眾悼念，學生湧到天安門廣場聚集，最終引發六四血腥鎮壓。
過去3年疫情導致中國經濟低迷，2022年底中國多地爆發反對嚴格防疫封鎖措施的「白紙運動」，可見民眾內心之不滿。
中國官方今天突然公布李克強去世，會否引發民眾抗議，以及習近平和中共如何悼念李克強，也備受關注。
路透社引述多名專家就此分析。美國智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）中國 中心研究員牛犇（Neil Thomas）認為，習近平可能會尊重中國共產黨的傳統及帶領公眾哀悼李克強，因為習近平沒有理由激怒李克強在黨內的同僚及支持者，李克強的政治影響力因他去世而進一步削弱。
牛犇表示，習近平可能容許一些公眾悼念李克強的活動，但對於嘗試利用李克強的死來推翻他的領導是零容忍。
澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞事務資深研究員馬利德（Richard McGregor）表示，改革者時代很久前已終結，不認為李克強的死與胡耀邦的死有任何關連性，李的葬禮不會有任何重大象徵意義。
馬利德表示，李克強的死令人震驚，因為他在中國政治體系中相對年輕，而這體系為領導人提供最好的醫療服務。
新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎表示，在目前中國有某程度的不安下，不排除大規模哀悼活動會引發一些抗議。
他表示，現在對李克強去世的原因有很多猜測，顯示有一定程度的不信任及不確定性，這反映人們對中共領導層的不透明和專斷感到不安，而這情況同時顯示在近日一連串突發而又沒解釋的中共高層落馬事件中。
史丹佛大學（Stanford University）胡佛歷史實驗室（Hoover History Lab）專家唐志學（Joseph Torigian）在前稱為推特（Twitter）的社群媒體X發文表示，中國高層政治人物去世可以是對現任領導層具挑戰及複雜的時刻，周恩來及胡耀邦去世後出現的抗議事件便說明了原因。
他表示，中國領導階層當務之急是發表一份令李克強家人滿意的訃告，而這並不容易，特別是如果家人對一些事件不滿意。訃告也要適合現在政權的政治議程，及不要煽動民眾情緒。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1121027
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