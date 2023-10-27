自由車KOM／神奇！前國泰女籃防護員許書瑋 自學成台灣登山王
2023年第12屆臺灣KOM自行車登山王挑戰於今（27日）上午6點從花蓮七星潭鳴槍出發，現年29歲的「單車素人」許書瑋表現技驚四座，以4小時21分09秒12成績，在女子菁英組總排第3、台灣第1，生涯首度參加KOM就拿下台灣女子第一的頭銜，讓她直呼不可思議。
記者廖聿偉/武嶺報導
許書瑋首度挑戰登山王，策略就是盡量跟著集團騎，「很久以前騎過這條賽道，今天就是跟著集團順順騎，但因為是第一次比賽，教練有特別提醒補給、喝水和配速。」
許書瑋透露，其實騎到新白楊就感覺有點沒力體力，甚至萌生放棄的念頭，但她仍靠著意志力堅持到了終點，「途中一直看風景轉換心情，讓自己享受比賽，還有車友不斷給我鼓勵，很開心能夠順利完賽。」
首次挑戰KOM成績就驚艷全場，其實許書瑋接受公路車專業訓練的時間不到一年，直呼奪下台灣女子冠軍不可思議。而許書瑋也是一名運動痴運動狂，平時有在玩鐵人三項，也有練越野車，更猛的是，她於今年全運會首度亮相，就勇奪自由車越野車銅牌。
許書瑋的職業是一名運動防護員，曾在WSBL國泰女籃工作，對她來說，未來的目標是不斷挑戰自我，享受運動的樂趣，而如果有機會代表國家比賽，她表示也會想嘗試看看。