選舉期社會分岐　林佳龍：盼各政黨發揮領導力團結台灣

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林佳龍表示，台灣雖然經過三次政黨輪替，但選舉期間內部的社會分岐，特別是認同政治加上外來威脅以及中國的挑戰，尤其是在新媒體時代，政治走向兩極化、破碎化，如何凝聚團結的台灣，透過選後憲政體制的運作，也希望各政黨能夠發揮領導力團結台灣。
林佳龍說，面對內外的挑戰，透過與談人跨世代、跨黨派代表，來為台灣邁向正常國家、深化台灣民主，甚至啟動台灣二次民主改革探討，相信也是台灣人民相當關心的課題。
林佳龍提及，每個世代都應該參與台灣民主所面臨的挑戰、付出努力，他也拋出三個問題意識，包括「台灣政黨政治的未來將走向何處」、「台灣政治治理的有沒有新的組合模式」、「台灣是否可能有新的社會契約觀」。
此外，林佳龍接受媒體提問，外界關心民進黨不分區有望納入體育界，盧彥勳、劉柏君呼聲高，林佳龍表示，運動的專業人才是很大的社會基礎，體育人才能夠納入不分區，一定可以爭取到關心體育選民的支持，也會尊重提名小組的評估過程以及安排。
至於「民主大聯盟」至今已有7位立委參選人退選，民進黨下屆國會是否過半？林佳龍回應，候選人在提名後會受到社會各界檢驗，民主有自我修正的能力，願意聆聽意見做修正才更能得到社會支持。
林佳龍提到，各界對於先前提名人選有批評指教，民主大聯盟要跟社會力鏈結，民進黨必須擴大自己的社會基礎，也是今天主題探討「協和台灣」，來尋求多數的人民支持，形成穩定多數的政府。
另外，姚立明以「從憲法意識看台灣民主政治」為題進行演講，他舉國民黨立委馬文君遭指涉洩密案為例，認為這是「權力分立的基本觀念並未確立」之故，由於國家認同的問題，「國家忠誠義務」和其他國家狀況不同，若這樣的基礎設施沒有做好，類似事情會持續發生。
姚立明指出，唯有透過一點一滴落實憲法的基本原則和內涵，才能慢慢把人導向成熟的政黨政治，他也認為，從憲法本文就明確指出「主權屬於國民全體」，因此只要確立台澎金馬2300萬人民才具備主權、國家主體地位，就能釐清和「大陸地區人民」的關係。