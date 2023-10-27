王彩樺驚正妹女兒「先試車」想法 庭庭被普信男嫌棄怒噴：你才胖
星二代王彩樺的20歲大女兒黃于庭（庭庭）長相甜美可愛，被網民封為「最美星二代」，正就讀淡江大學。她最近上媽媽和苗可麗的YouTube頻道《看！樺麗勒》，分享年輕世代的戀愛觀，然後就脫口而出：「淡水沒有男朋友等於沒有腳。」公主式發言驚呆2位長輩。她也分享「先試車」，也就是是否要先上床再談戀愛的看法。
記者蔡依庭／綜合報導
庭庭有明星媽媽的加持，在校園中應該挺亮眼，對於長得很普通卻很有自信的「普信男」，她直言：「很多男生都這樣！」她分享有一個體型比較豐腴的男生朋友，反而每次都嫌她「腿又短又粗」，讓她不禁心吐槽：「你才胖勒！」2位長輩也很敢問，提出是否贊成交往前先試車一事？庭庭表示「那方面」對她來說沒有很重要，結果王彩樺還很驚訝：「啊！那方面沒很重要？」庭庭理性地回老媽：「如果愛這個人的話，他怎麼樣都會是喜歡的。」
庭庭面對阿姨和媽媽的感情拷問，一點也不避諱，她透露曾經有「暈船」過是在國小時期，但一下子就下船，話題一下帶過。接著就以朋友的視角講故事，她表示身邊的女同學可能認為淡水太無聊要有人陪，但到處又都很遠，接著語出驚人「淡水沒有男朋友等於沒有腳」，解釋道：「通常我身邊女生朋友都不會騎車，所以有男朋友就很方便啊。」