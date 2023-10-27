全運8金王冠閎有福啦！　北市A級選手訓練補助金將從2.2萬調漲

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這項研習營是期待透過課程、講座等多面向活動，依體育趨勢發展和各界需求，邀請國內外跨領域學者或專家及具有國際體育實務經驗的體育人士來共同分享，以期讓臺北市體育團體可以掌握體壇最新動態，累積專業知能並學習良好溝通合作的環境。
近日臺北市運動選手均有趕越成績，甫於杭州亞運中華代表團所獲得的19金20銀28銅中有6金9銀9銅來自北市；同時，26日剛結束的台南全運會上，臺北市選手再獲得史上最多的96金790銀71銅成績，連四屆全運拿下代表最高榮譽的總統獎，再度展現了臺北市運動選手的水準和實力，也代表了臺北市基層體育團體的努力經營有成。
今受邀參加研習營開幕致辭的臺北市政府體育局長王泓翔也開心向外界宣布多項喜事，除了杭州亞運、全運的臺北市選手都有各縣市最佳成績之外，臺北大巨蛋今正式開箱，同時臺北市政府體育局也完成新家，正式移至臺北市田徑場啟用。
局長王泓翔表示，「臺北市選手在亞運和全運都表現出了整體實力，這些絕對不是一朝一夕得來的，這要感謝臺北市各基層默默的多年辛苦努力的結果，同時，臺北市也有全台最完善的體育獎勵制度，包括選手的訓練補助金等等。」
原本臺北市選手訓練補助金以A級個人選手為例是每人每月發給2.2萬新台幣，王泓翔說：「明年訓練補助金會再做調高，不會讓選手承受到物價指數調高的痛苦，保障選手的生活訓練不虞匱乏。」