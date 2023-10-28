鋼鐵意志不滅！車壇傳奇范永奕挑戰極限鐵人 KOM連12年不缺席
臺灣KOM自行車登山王挑戰邁入第12屆，台灣自行車界的最強素人「范老師」范永奕無役不與，連續12年踏上這場「世界十大自行車經典賽事」。今年對范永奕來說充滿了考驗和挑戰。他在9月中經歷人生首次的確診，即使身體狀態不如以往，但他的鬥志和堅持令人佩服，再次完成KOM登山王挑戰，一舉攻上武嶺。
記者廖聿偉/武嶺報導
范永奕從最強單車素人，轉戰三鐵，鋼鐵意志依舊不滅。在9月義大利的ICON極限鐵人賽中，范永奕經歷了巨大的身體考驗。從1800公尺的高原出發，總爬升達到了驚人的6900公尺。他回憶道：「下水游泳時，冷到身體都在冒煙，冒出水面後，冷風更讓全身不停地抖動，甚至連穿衣服都很困難。」
這還只是賽事的冰山一角，進入T2轉換區後，他在自由車項目因為補給過量導致腸胃不適，導致身體糖分太高，造成腸胃不適，整個打亂身體適應節奏，「那時候連喝水都想吐，但我來此就不退怯。」即使最後成績不如預期，但總排也在前30%，相當不容易。
從義大利回到台灣後，范永奕馬上投入全運會戰場，「很久沒跑公路賽了，那種熟悉的競爭感覺又回來了。」但在開始為KOM訓練時，他因確診高燒將近40度，全身痠痛無比，整整躺了3天才稍微好轉，這使得他的身體狀態大受影響，一度猶豫是否要報名KOM。
對范永奕來說，放棄是比堅持更難的事。無論身體狀況如何，45歲的他依舊出現在KOM的起跑線上，與車友一同攻頂。今年是他第12年征戰KOM，但這回心境特別不一樣，「之前都會想要拚一下，今年真的就是平常心，享受每一次的踩踏。」