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身份證亮出來！配偶欄「空白」　免費升級「三點蟹、巨蛤」無限吃

▲迎接雙11光棍節，11月期間只要身分證配偶欄「空白」，可免費升級東石大蛤、北港烏魚子或三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲迎接雙11光棍節，11月期間只要身分證配偶欄「空白」，可免費升級東石大蛤、北港烏魚子或三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃韻文／綜合報導

迎接「1111」雙11光棍節，馬辣集團宣布11月優惠，只要身分證配偶欄為「空白」，或是身分證、健保卡、護照號碼對中「0、1、2」任兩碼，即可享免費升級東石大蛤、北港烏魚子或三點蟹吃到飽。

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馬辣集團公布11月升級活動，11月1日至11月30日期間，含2成人以上同行，其中一位代表持有身分證配偶欄是「空白」，或是身分證／健保卡／護照號碼含「0、1、2」任兩碼（可重複，例如00、11），提前至少1日訂位並告知參加11月升級活動，用餐前主動出示證件確認，即可享有以下優惠。

▲哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案，免費升級雲林北港烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團）
▲哞哞屋和牛燒肉選擇指定方案，免費升級雲林北港烏魚子吃到飽。（圖／馬辣集團）
◾哞哞屋和牛燒肉
選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽，送BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。

◾熊一頂級燒肉
選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽。

◾夯下去新潮和牛燒肉
選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。

◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。

▲對中「0、2、7」任兩碼，馬辣麻辣鴛鴦火鍋全桌享XXL東石大蛤吃到飽。（圖／業者提供）
▲馬辣麻辣鍋符合條件者，免費加碼東石大蛤吃到飽。（圖／馬辣集團）
◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣Plus+
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。

◾狗一下居酒食堂
全桌單點消費滿1000元，送香烤鮭魚肚1份（價值200元），可累贈。

◾涮樂和牛鍋物
選擇「極上和牛放題」方案，每位成人送1隻三點蟹。選擇「極上雙和牛放題」方案，享三點蟹吃到飽。

▲涮樂和牛鍋物選擇指定方案，符合條件可免費升級三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團）
▲涮樂和牛鍋物選擇指定方案，符合條件可免費升級三點蟹吃到飽。（圖／馬辣集團）
號稱最難訂的Buffet自助餐「旭集」，全台第5家分店昨（27）日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕！全店400坪、共300個座位，開幕期間推出「江戶前玉子燒」、「筑前煮」兩道限定料理。

▲旭集第5家分店在桃園中茂新天地廣場12樓開幕，全店400坪、共300個座位。（圖／饗賓餐旅）
▲旭集第5家分店在桃園中茂新天地廣場12樓開幕，全店400坪、共300個座位。（圖／饗賓餐旅）
除此之外，即起至11月1日期間，不限平假日及餐期，到旭集中茂店內用餐，並於 Google打卡或評論，並向服務人員出示完成畫面，加送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」，內有達摩&招財貓醬碟／名片夾，造型隨機，送完為止。

▲即起至11月1日到旭集中茂店內用餐，打卡送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」。（圖／饗賓餐旅）
▲即起至11月1日到旭集中茂店內用餐，打卡送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」。（圖／饗賓餐旅）

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