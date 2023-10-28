身份證亮出來！配偶欄「空白」　免費升級「三點蟹、巨蛤」無限吃

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◾哞哞屋和牛燒肉
選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽，送BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶。
◾熊一頂級燒肉
選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌享美國見島和牛吃到飽。
◾夯下去新潮和牛燒肉
選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌享雲林北港烏魚子吃到飽。
◾馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段、不限方案，全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
◾新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣Plus+
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，售完為止。
◾狗一下居酒食堂
全桌單點消費滿1000元，送香烤鮭魚肚1份（價值200元），可累贈。
◾涮樂和牛鍋物
選擇「極上和牛放題」方案，每位成人送1隻三點蟹。選擇「極上雙和牛放題」方案，享三點蟹吃到飽。
號稱最難訂的Buffet自助餐「旭集」，全台第5家分店昨（27）日在桃園中茂新天地廣場12樓正式開幕！全店400坪、共300個座位，開幕期間推出「江戶前玉子燒」、「筑前煮」兩道限定料理。
除此之外，即起至11月1日期間，不限平假日及餐期，到旭集中茂店內用餐，並於 Google打卡或評論，並向服務人員出示完成畫面，加送日式吉祥物「旭集IP扭蛋」，內有達摩&招財貓醬碟／名片夾，造型隨機，送完為止。