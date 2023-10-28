王陽明800萬愛車跑山撞壞了！「只花30元」補救成功 車友全笑翻
藝人王陽明愛車成痴，私下也有收藏不少經典車款，時常透過社群平台與大家分享生活，廣受車友們喜愛。近日，王陽明就駕著一台要價7、800萬的愛車「保時捷997 Turbo S」跑山，卻因為底盤太低，不慎把「下巴（前保桿空力套件）」撞到脫落，自責的他最終只花30元補救成功，讓大家笑到不行。
記者詹鎰睿／綜合報導
王陽明昨（27）日透過IG分享影片，只見他站在車庫前滿臉自責，員工見狀笑問，「老闆你車子又怎麼了？」王陽明比出國際手勢回應，「關你X啊！」接著才解釋是因為底盤太低，在跑山時撞到下巴脫落。
雖然可以暫時裝回去，但一震動就會掉落，因此在行駛中會不斷發出摩擦地板的聲響，讓王陽明非常苦惱，沒想到他最後竟搬出30元的法寶「膠帶」，想辦法把零件黏回去，這讓一旁的員工忍不住大笑，「原來改車都是用膠帶改的！」王陽明也忍不住自嘲，「你們懂不懂，這叫手工改車好嗎！」
影片曝光後，大家通通笑翻，「改車必經過程！土炮改」、「經濟實惠的改車」、「老闆好接地氣」、「終於有我也買得起的改裝品了」、「爆下巴是改車必經之路」、「超有感的啦～改低就是不能跑的太過癮」、「這個我懂，我也是停車就掉下巴。」