LINE要拋棄舊iPhone了！「2狀況」沒升級將受影響　11/1停止服務

以機型來看，無法升級iOS 12手機有iPhone 5、iPhone 5C、iPhone 4等更前代的手機，距今都是超過10年以上的機型，推測還當主力機在使用的人應該不多。但如果平常較少更新作業系統，就有可能會出現突然LINE無法使用的狀況。
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《NOWnews》整理有可能會受到影響的兩個狀況如下：
📍無法升級到iOS 12：
2018年上線的 iOS 12，當時公布支援iPhone 5s 和後續機型、iPad Air 和後續機型，以及 iPod touch（第 6 代）等，也就是說iPhone 5、5C、4S、4、3GS、３以及第一代iPhone 等7款機型都無法升級。但這些手機其實都已經超過10年的機型，正常來說，速度和App的相容度都無法成為主力手機，對於多數人來說應該不會受到影響。
📍沒有持續升級：
2017年開賣的 iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus出場是預設iOS 11作業系統，如果沒有持續更新上去，也可能11月後LINE會無法使用。建議可以到手機內查詢目前的版本，如果真的太老舊的版本，也能趁剩下的幾天去備份更換新機。
iPhone 作業系統檢視路徑：設定→一般→關於本機→iOS 版本
LINE 版本檢視路徑：主頁→右上齒輪符號的設定→關於LINE→使用版本