越野車玩家林園堤防競技　水利署不僅要開罰還要求償

一群越野車玩家把高屏溪林園堤防當成競技場，造成堤防後坡草皮破壞的影片今(28)日在網路流傳，高市府水利局獲報後立即通報水利署第七河川分署後，第七河川分署立即派駐衛警同仁前往蒐證，查看現場堤防有無受損情況，及現場是否仍有違規行為，除立即放置簡易告示牌告知。也將依違反水利法開罰2500至50000元，並依法求償損失至少3萬元。
記者郭凱杰／高雄報導
水利署第七河分署今派員查看，堤防雖未受損，但後坡草皮被破壞，造成損失至少3萬元，由於影片摩托車車牌清晰，第七河川分署後續發文警察單位提供車輛所有權人個資後，會公文立即通知車輛所有權人到本分署製作筆錄，將向這群越野車玩家求償。
七河分署也根據民眾爆料影片，認定這群越野車玩家行為違反水利法78條第6款規定，在指定通路外行駛車輛，強調林園堤防後坡禁止通行，更不得行駛於草皮，造成損害依法求償。
七河分署表示，由於影片拍攝越野車牌清晰，將發文警局提供車輛所有權人個資後，以公文立即通知車輛所有權人到案說明，將依違反水利法第93條之3，開罰2500至50000元。
七河分署並於現場設立告示牌，強調林園堤防後坡禁止通行，更不得行駛於草皮造成破壞，一經查獲將依違反水利法78條第6款，開罰2500至50000元罰款，並依法要求賠償損失。