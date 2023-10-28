記者等李善均等到懷疑人生！毒蟲一進警局 轉身開心歡呼畫面超逗
韓星李善均涉嫌吸毒，今（28）日終於勇敢面對，現身警局接受調查，他從下車到進警局全程2分45秒，李善均鞠躬道歉進局內後，一早苦等的媒體記者竟然開心歡呼，還紛紛跟同行喊道：「辛苦啦！」形成另類逗趣畫面。
記者陳雅蘭／綜合報導
李善均19日傳出疑似吸毒、20日證實涉案，23日遭到立案調查，28日是陷入風波後首度露面，他對於吸毒、被威脅、出軌等事情「沒有否認也沒有承認」，僅表示：「我會誠實的接受調查。」過程中他數次嘆氣、鞠躬，更哽咽的向受到痛苦的家人深深道歉。
李善均今早傳出將到案接受調查後，全韓國媒體老早就到警局外駐守等候採訪，陣仗十分壯觀。
等到李善均步入警局，直播的媒體忘記關掉連線，畫面清楚聽到在場的記者開心歡呼，還紛紛跟其他同業表示「辛苦啦！」不過這只是開始，記者還是要等李善均調查完出來，名符其實最難賺的一天。
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