響應世界心理健康日 中市今舉辦「聆聽心聲」博覽會

為倡導民眾重視心理健康，了解心理及精神復健機構及協助資源，台中市政府衛生局今(28)日在國立自然科學博物館舉辦「聆聽心聲」心理健康及精神衛生博覽會，邀請台中市臨床心理師公會等相關機構，設立多達30攤互動性宣導攤位，以及心願樹活動，吸引許多民眾參加，增加心理健康認知及求助資源訊息。
記者金武鳯/台中報導
衛生局表示，有不少人受困憂鬱、焦慮、痛苦、煩悶、失眠等情緒或症狀之苦，這時候傾聽自我心聲、維護心理健康刻不容緩。今日舉辦的博覽會活動，就規劃許多心理健康衛教互動式遊戲，如桌遊、卡牌、懷舊遊戲等，藉由參與活動，強化市民照護心理健康的小技巧。
為了響應世界心理健康日，市府特別將每年的9月至10月訂為「心理健康月」，持續於社區推廣心理健康重要性，也呼籲民眾除了重視身體健康，更要重視心理健康。今天的活動，包括諮商心理師公會、心理諮商所、心理治療所、大專院校、精神復健機構都共襄盛舉，一起為喚起民眾重視心理健康而努力。
衛生局也呼籲，若發現身邊有情緒困擾問題的人，或想找人抒發情緒，可撥打24小時免費安心專線1925（依舊愛我），將由專人聆聽心聲，並提供心理、情緒支持與關懷。也可透過「心情溫度計」量表，初步評估自己或周邊朋友的心理健康狀態，若分數10分以上，建議尋求紓壓管道或專業心理諮詢等相關資源，陪伴低潮民眾度過艱難時刻。此外，有藥癮問題，可撥打24小時毒防中心諮詢專線0800-770-885，將由專人提供相關諮詢服務。