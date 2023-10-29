天生鬼臉！海科館推「Trick or Fish」活動 選出萬聖節海洋明星
下週二為西洋的萬聖節，國立海洋科技博物館趁勢在下週二前推出「Trick or Fish」活動，邀請大家到潮境智能海洋館找「鬼臉」，看哪些海洋生物天生帶著一張「鬼臉」，是萬聖節最佳代表！
記者李琦瑋／台北報導
海科館表示，海洋生物的樣貌多變，悠游在海洋如同參加一場奇幻的萬聖節派對，例如在潮境智能海洋館展示的獅子魚有著長長的鰭條，看起來彷彿身著華服帶著張牙舞爪的氣勢在水中稱霸；蝴蝶魚則是身體扁平，色彩亮麗，最適合生活在繽紛的珊瑚礁中；海月水母半透明的身體宛如穿著隱形斗篷，輕盈地在海中跳舞。
而在潮境智能海洋館一樓，則可看到天生帶著一張笑笑的「鬼臉」穿梭悠游在俯視缸與大洋缸，這些帶著「鬼臉」的軟骨魚家族，有鯊魚、魟魚等，如同在萬聖節登場的「鬼臉」。
海科館在萬聖節期間特別以「Trick or Fish」活動，選出館內萬聖節的海洋明星展開科普教育，在萬聖節期間選出由天生帶有「鬼臉」的鯊魚、魟魚選為最佳主角代表，牠們雖各自具有特色、卻有讓人容易混淆的相似之處。透過這次活動展陳說明，入館民眾可經由觀察軟骨魚家族，更能了解牠們彼此間相同與相異之處。
海科館歡迎大家即日起至10月31日帶著愉快的心情身著萬聖節裝扮或配件，來潮境智能海洋館認識海洋界裡的鬼臉明星，並且可跟這些明星合影，為自己的參訪與旅遊留下遊程記憶。