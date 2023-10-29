趙小僑「豪砸3000萬買房」全為女兒！60坪新家首曝光 自嘲是意外
藝人趙小僑自2017年與劉亮佐結婚後，終於在2022年生下愛女「典典寶寶」，長達5年的求子故事也振奮許多未來的爸爸媽媽，其經營的YouTube頻道《趙小僑女人說》，至今已有21萬多人訂閱，廣受粉絲喜愛。日前趙小僑夫婦還為了女兒，豪砸3000多萬買下60幾坪的新家，談到購屋過程，趙小僑竟直呼：「真的是個意外！」
記者詹鎰睿／綜合報導
趙小僑笑說，新家的影片才剛上架，就收到許多熱情粉絲推薦優秀的設計團隊，讓她非常感謝，「真的很謝謝大家的愛戴，經紀人有和我說，影片才剛上沒多久就有收到一些設計團隊及建材、家電品牌的合作邀約，但其實買新家真的是個意外。」
趙小僑坦言，原本打算等愛女「典典寶寶」準備上小學，再幫她準備自己的房間，卻沒想到房子自動找上門，因此現在買房，比他們原先計畫整整提早了5年，雖然還只是毛胚屋，但趙小僑和老公劉亮佐都很喜歡「從0到100」構思自己家的感覺。
由於趙小僑現階段工作量比較大，再加上新書《1000針的勇氣》才剛發佈，她要跑中南部宣傳，還得照顧女兒，所以現在還不急著要裝潢房子，「等真的找到喜歡的設計團隊之後，再慢慢和設計師討論一步一步打造成我們夢想的新家，非常感謝廠商們的熱情，也謝謝大家的推薦。」