總統參選人僅賴清德赴同志遊行　相關網路聲量佔9成獨走

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觀察昨日遊行當天的網路聲量，其中同志遊行聲量中4位總統參選人的討論，以賴清德佔87%最多。賴清德親自率領綠營黨工職參與遊行，龐大陣容聲勢浩大，一路上都受到熱烈歡迎，賴清德也清楚表達立場，未來他會跟大家在多元同行的路上一起邁進，「堅定的挺你做自己，讓台灣更美麗」。
主辦單位統計今年共有7個政黨團體報名參加，包括民進黨、時代力量、台灣綠黨、台灣基進、台聯黨及歐巴桑聯盟，國民黨則是以青年部代表報名，而民眾黨則稱「趕不上」報名時間，成為主要政黨中唯一沒報名參加的團體。
對比民進黨有主帥親征，反觀藍白兩黨總統參選人皆缺席同志大遊行，柯文哲競辦表示，有原本就排好的行程，所以無法親自參加。網友們則是翻出柯文哲2019年曾自曝同婚議題公投，投下「反對票」，2020年又改口稱是投「廢票」，是否真心力挺同志引起外界質疑。
同樣缺席遊行的侯友宜則表示，國民黨有同仁、青年部會參加遊行，他非常重視性別平權，這是民主多元價值，也預祝遊行順利成功。不過，因過去有多名藍營立委批評「同性戀是變態」、「票投國民黨，2020勝選要改回來」、「同性戀沒有好下場」等荒唐言論，也讓網友們對國民黨是否重視平權價值仍充滿疑問。至於郭台銘對此次遊行未有表態，但過去曾回應同婚專法通過，表示「有點遺憾，但我尊重」。
最後榮泰創數據說明，將「同志遊行」的聲量拉長至一周時間來看，賴清德有關的聲量比例更是佔比90%，相較於柯文哲7%、侯友宜2%、郭台銘則僅1%，佔比差距懸殊，顯示出哪一個總統參選人更關注或重視平權價值，用行動展現全力捍衛多元進步價值的決心。