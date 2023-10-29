統一發票盃路跑今早開跑 逾萬人跑出健康兼做公益

財政部112年統一發票盃路跑，今（29）日上午在臺中中央公園由財政部部長莊翠雲、兆豐金控董事長雷仲達等人鳴槍後開跑，萬名跑者迎著徐徐涼風一起跑出活力，跑出健康，也匯集愛心做公益!
記者金武鳯/台中報導
財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今，已邁入第14年。今年由財政部與兆豐金控共同主辦，選在擁有臺中之肺盛名的中央公園舉辦。路跑分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，共吸引逾1萬8000人參加。半馬組及挑戰組賽道經中部最高的斜張橋-科湳愛琴橋，是跑者難得的體驗，大家邊跑邊暢呼「過癮」。參加休閒組的民眾，有許多是攜家帶眷全家人一起出動，邊運動邊欣賞中央公園晨曦之美。
財政部中區國稅局表示，舉辦路跑活動不僅可提倡全民運動風氣，並藉募集發票幫助社福團體，更重要的是宣導民眾消費時，務必主動索取統一發票，以及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，響應發票開立至兌領獎全程無紙化，落實節能減碳愛地球。
國稅局、兆豐金控及眾多行政機關在活動現場設置宣導攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主辦單位更精心安排舞臺節目及獎項豐厚的抽獎活動，現場氣氛十分歡樂，熱鬧滾滾。
財政部特別感謝參與之民眾及跑者，在大家熱情參與發揮愛心之下，共募集發票729,168張，全數捐贈「社團法人苗栗縣私立新苗教養院」、「社團法人台中市自閉症教育協進會」、「社團法人為你社區服務協會」、「社團法人雲林縣北港鎮身心障礙者褔利協會」等計20個社福團體，讓社會更溫暖。