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統一發票盃路跑今早開跑 逾萬人跑出健康兼做公益

▲統一發票盃路跑今早在台中市中央公園開跑，逾萬名跑者一起跑出健康，兼做公益。（圖/財政部提供）
▲統一發票盃路跑今早在台中市中央公園開跑，逾萬名跑者一起跑出健康，兼做公益。（圖/財政部提供）

記者金武鳯/台中報導

財政部112年統一發票盃路跑，今（29）日上午在臺中中央公園由財政部部長莊翠雲、兆豐金控董事長雷仲達等人鳴槍後開跑，萬名跑者迎著徐徐涼風一起跑出活力，跑出健康，也匯集愛心做公益!

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財政部統一發票盃路跑活動舉辦至今，已邁入第14年。今年由財政部與兆豐金控共同主辦，選在擁有臺中之肺盛名的中央公園舉辦。路跑分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，共吸引逾1萬8000人參加。半馬組及挑戰組賽道經中部最高的斜張橋-科湳愛琴橋，是跑者難得的體驗，大家邊跑邊暢呼「過癮」。參加休閒組的民眾，有許多是攜家帶眷全家人一起出動，邊運動邊欣賞中央公園晨曦之美。

▲.財政部莊翠雲部長(中)、兆豐金控雷仲達董事長(左)及臺中財政局游麗玲局長(右)為休閒組上萬名跑者鳴槍起跑。（圖/財政部
▲.財政部莊翠雲部長(中)、兆豐金控雷仲達董事長(左)及臺中財政局游麗玲局長(右)為休閒組上萬名跑者鳴槍起跑。（圖/財政部提供）
財政部中區國稅局表示，舉辦路跑活動不僅可提倡全民運動風氣，並藉募集發票幫助社福團體，更重要的是宣導民眾消費時，務必主動索取統一發票，以及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，響應發票開立至兌領獎全程無紙化，落實節能減碳愛地球。

▲統一發票盃路跑吸引近兩萬跑者於中央球場前起跑共同迎接中市曙光。（圖/財政部提供）
▲統一發票盃路跑吸引近兩萬跑者於中央球場前起跑共同迎接中市曙光。（圖/財政部提供）
國稅局、兆豐金控及眾多行政機關在活動現場設置宣導攤位，提供多項闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主辦單位更精心安排舞臺節目及獎項豐厚的抽獎活動，現場氣氛十分歡樂，熱鬧滾滾。

財政部特別感謝參與之民眾及跑者，在大家熱情參與發揮愛心之下，共募集發票729,168張，全數捐贈「社團法人苗栗縣私立新苗教養院」、「社團法人台中市自閉症教育協進會」、「社團法人為你社區服務協會」、「社團法人雲林縣北港鎮身心障礙者褔利協會」等計20個社福團體，讓社會更溫暖。





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