首屆水上UP半馬路跑活動吸引1千3百人報名參加

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翁章梁表示，嘉義縣政府積極推動健走運動，預計將規劃一系列活動，邀請鄉親都能養成運動的習慣，維持身體的健康！林緗亭指出，此次是水上鄉首次舉辦的路跑活動，但已經有超過1千3百人報名參加，希望藉由路跑提升民眾參與運動、培養規律運動習慣，同時行銷水上鄉的特色，推廣在地優良農特產品，讓更多人了解水上鄉的魅力。
路線從主場地北回太空館出發，沿著柳林自行車道、經過水上鄉公所、穿越台82 線快速道路橋下運動公園、進入八掌溪綠色隧道，最後抵達嘉南大圳自行車道；路線規劃採多元方式，提供半馬21K、13k及6K健行組等各種路線，適合平常即熱衷於運動的長跑者、初次體驗者等各年齡層，也適合親子共跑。
活動由嘉義縣福茂健康促進協會承辦，並有許多在地商家，勤益蛋品、品皇咖啡觀光工廠、藍盤子早午餐、悠沃農場、協力成油品、全宏體育用品、康德光學等贊助報名禮及各項摸彩品，除早鳥禮外，團體報名則有咖啡禮盒、卵磷脂香皂、黑芝麻粉等，30 人以上團體報名更贈送55 吋電視，並提供現場摸彩。
林緗亭說，因為第一屆報名踴躍，鄉公所已提報體育署運動i台灣113年競爭型計畫，爭取經費補助，明年將會朝向結合「水上仙草柔軟節」活動，並希望與水上農會及水上體育會合辦第二屆，擴大參與人次，推廣水上特色作物。