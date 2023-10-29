賴清德稱「藍白國會過半、國家門戶大開」 藍委酸：又再賣芒果乾
民進黨總統參選人賴清德今（29日）聲稱，如果國民黨與民眾黨取得國會過半席次，「未來我們的門戶必然洞開，8艘潛艦也一定沒有辦法繼續製造」。對此，國民黨立委洪孟楷痛批，賴清德大賣芒果乾，就是污辱民主，直言「真的執政八年一點長進也沒有！沒有政績可以說嘴只能用廉價的選舉花招。」
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷指出，選前剩七十幾天，今天身為現任的副總統、執政黨的總統候選人賴清德卻公開大賣芒果乾，批評藍白國會過半，姑且不論民主社會講出這麼無腦的言論，就是污辱民主，更重要是選前又拿出綠營的選舉三寶「馬政府、威權遺毒、阿共的陰謀」，真的執政八年一點長進也沒有，沒有政績可以說嘴只能用廉價的選舉花招。
洪孟楷說，過去民進黨執政只要一有不順，就會拿馬英九政府來救援，只要不利，就推給是馬政府決定的、馬政府拍板的、馬政府定案的，裝無辜說現在是在擦屁股，完全忘記自己完全執政卻不敢完全負責的現實。
洪孟楷表示，如果年代久遠無法推給馬政府，就怪是過去幾十年的威權遺毒所留下來的爛攤子，像年金改革、勞退基金，彷彿台灣現在還是戒嚴時期。
洪孟楷說，而最廉價的，就是什麼都說是阿共的陰謀，扣紅帽子、說國家門戶大開；坦白講，民進黨執政之下，國庫大開比什麼都嚴重，賴清德要不要正視債留曾孫的問題？
洪孟楷直言，民進黨會批評藍白合作，或是國會過半，就代表民進黨真的怕，他們天不怕地不怕、就怕失去政權，而人民手中的選票，就是對付傲慢執政黨的武器。