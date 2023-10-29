Junior放任未婚妻林萱瑜拍吻戲！霸氣喊「沒人敢動她」
韓宜邦（Junior）2月求婚成功，與《天之驕女》合作演員林萱瑜修成正果，近日他在中視《開創者》飾演反派，與未婚妻打對台，他笑說：「類型不一樣，無法比較啦。」兩人平常回家時都會互相討論工作，韓宜邦洋溢幸福笑容說：「唯一就是如果自己有吻戲，要先交代一下。」那如果林萱瑜有吻戲呢？韓宜邦表示未婚妻都會先講，但自己拍戲拍了這麼久，這種事他覺得還好，自豪表示：「我相信也沒人敢動她。」
記者羅凌筠／綜合報導
韓宜邦在《開創者》一劇中飾演勤信保全「元老5人組」的成員，後來看到勤信保全發生危機，不只跳槽甚至屢屢使壞，扯老東家後腿。對此，韓宜邦表示這是拍戲以來第1次全程都是飾演反派的角色，原本想演成看不出是壞人的壞人，但跟導演王明台討論後，導演希望他要把壞整個外放出來，他也因此可以一臉不屑的揶揄蔡淑臻，對總裁温昇豪只會拍馬屁，活靈活現詮釋職場上的背骨仔。
韓宜邦也說他在18歲時就認識温昇豪，當時兩人都還是平面廣告模特兒，還在同一家經紀公司，温昇豪是公司裡的前輩，「應該說我第1個認識的人就是温昇豪」，沒想到24年後兩人才真正對到戲。韓宜邦說温昇豪對他來說就是個哥哥，所以戲中要在他背後使壞，甚至陷害他，自己其實有點不忍心，韓宜邦說：「我還是滿希望能跟他演兄弟之類的戲。」