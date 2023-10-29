用選票討回公道！請辭部長後投入選戰　陳吉仲擔任吳音寧競總主委

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這也是陳吉仲9月19日請辭農業部長後的第一場造勢活動，他表示自己是鄉下長大的孩子，儘管政治環境複雜，內心仍將農民擺第一位，「陳吉仲下台不重要，農漁民要照顧才重要」、「大選會過去，台灣農業還是要往前走」、「如果要回我的公道，請支持賴清德、吳音寧！」
陳吉仲表示，農民以前什麼都沒有，總統蔡英文上任後「現在有退休金、受傷有職業災害保險，不用看天吃飯，有農業保險、有農保棺材本（農保喪葬津貼），都是一項一項做出來的」。對於柯文哲在台南批評他，反遭農民反駁一事，陳吉仲說「農漁民是很有感情的、知道我們做了什麼，政治人物話不能亂講。」吳音寧也說「什麼人真的做事、什麼人打嘴砲，農漁民都看在眼裡」。
蔡培慧指出，吳音寧不像現任立委謝衣鳳，在台北穿得漂漂亮亮、讓媽媽替她跑地方行程。她倆曾一起守護莿仔埤圳灌溉水源、阻擋國光石化搶水，希望這次鄉親選擇最了解基層的立委參選人。蔡其昌感慨當年國民黨結合網軍，以不實消息對吳音寧發動政治攻擊，「那時包含我都很無力，但人在做天在看，不是不報，時候未到」、「台灣是有是非、有公義的社會，要給認真打拼的人掌聲，用選票還吳音寧公道。」
吳音寧表示，5年前當時的農委會副主委陳吉仲邀請她到北農任職，卻遇到政治風波，「我個人下台不重要。但5年後他們以雞蛋為理由、同一手法攻擊陳吉仲。」所幸造謠者被法辦後，現在雞蛋價格回復正常市場狀態，「我們是堅強的台灣隊，不怕抹黑、不怕打壓」！