全國星光青少年原創音樂大賽　勤益科大登場

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勤益科大校長陳文淵表示，因疫情停辦三年，今年擴大為「全國星光青少年原創音樂大賽」，活動由勤益科大與相信光投資股份有限公司共同主辦，鼓勵年輕學子的音樂原創大賽，更廣納原住民跟新住民的原創精神，音樂祭希望帶給大家歡樂、自由不再受到拘束的快樂氛圍。
相信光董事長陳國定表示，台灣有很好的教育基礎、人文藝術氣息，但在原創音樂還有很多成長空間，感謝國立勤益大學提供這個平台，評審主席趙善意表示，這次更廣納原住民跟新住民的原創精神，詮釋民族多元民族的交流多元性。
原創音樂大賽總獎金200,000 元，共12 組選手進入總決賽，評審主席趙善意認為，新住民、原住民參賽學子，表現不俗呈現出高度多元；評審老師嚴子貿表示，參賽者運用不同音樂風格融合，表達他們對周遭生活、家人和朋友的情感和體驗；柬埔寨新住民張愷倫以國語和台語創作歌曲，生動地描述了他在台灣的生活歷程，感恩曾經幫助過他的人，紀念他在求學過程中離世的親人。
評審小樂老師表示，作品無論收音、混音、剪輯與演唱都已達專業出版水準，本屆學生的音樂創作，運用數位軟體工具，創作風格跨足至嘻哈、電音、搖滾等各種曲風，且表達完整。
執行長賴慕芬表示，音樂大賽希望提供原創音樂有展示的舞台「唱出自己的歌」，活動12點開始，近30攤小吃、文創市集現場擺攤，12組進入總決賽，經由3小時的評選，來自柬埔寨的張愷倫以國語台語混合創作，另評審為之驚艷，勇奪新住民組第一名；其餘得獎名單分別為，原住民組第一名為賽德克族的温晴(Ape•Nawi)，個人組第一名郭幼康，團體組第一名 CITY MEMO 城市備忘錄。晚間音樂會，由知名樂團 Recall、冰球擔任表演嘉賓，湧入百人一起享受音樂、美食，創下難忘回憶，相約下次星光音樂祭。