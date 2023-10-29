中國增發4.4兆國債　學者：恐為未來再舉債留伏筆

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中國財政部表示，這筆增發國債重點用於地方災後重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程等8大面向；而財政部副部長朱忠明25日說，這筆國債全部列為中央財政赤字，還本付息由中央承擔，不由地方償還，國家財政赤字率將因此從3%提高到約3.8%。
美國之音（VOA）中文網報導，美國東北大學財務金融系副教授邱萬鈞指出，中國當局長期以來對發行特別國債其實十分抗拒，因為會增加中央財政負擔。進入21世紀以來，中國分別在2007及2020年各增發1.55兆元及1兆元國債，先後因應金融風暴及COVID-19疫情。
邱萬鈞認為，這次發債是鑑於中國經濟遲滯的風險特別高，帶動經濟成長的「三駕馬車」（投資、消費、出口）都有熄火現象所致。另一方面，地方政府在經濟遲滯下，以往靠融資平台支援基礎設施的投資收益急劇下降，導致負債累累，財政壓力已經大到足以影響全國經濟成長和金融穩定。
但他分析，中國2022年的國內生產毛額（GDP）達121兆元人民幣，國債1兆元規模實際上不到整個GDP的1%。因此，這雖然對中國經濟是一項好消息，但影響有限；其次，1兆元僅占中國地方政府總收入約2%，且要分2年撥付，況且並非所有撥款都能用來還債，部分款項需要因應自然災害等，所以金額看起來很大，實際上並不大。
台灣中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，在中國當前財政收入有限，土地財政空間受限的情況下，中國財政部追加赤字規模，很可能是要將地方隱性債務顯性化，為中央和地方擴大舉債預留伏筆。預期這1兆元國債「可能只是剛開始」，說不定之後「陸陸續續」會增發。
中國當局長久以來，一直將3%作財政赤字率的警戒線，如今從3%提升至3.8%，被認為是「自行跨越紅線」。台灣國際戰略學會執行長羅慶生表示，中國的地方債已經抵銷了整個中國經濟的向前運作的動能。所以，中國此舉就是「準備用1兆國債，徹底地一次解決地方債務的問題」。
羅慶生認為，1兆元國債中，今年先撥發5000億元是用來填補地方財政的坑洞，所以要到第2批的5000億元撥發，才可能是真正具建設性的投資，地方財政才能真正開始活絡。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1121029