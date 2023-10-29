遊日注意！北海道「漫天雪蟲」嚇到遊客 日媒：5分鐘沾滿全身
位於日本北海道的札幌市近期出現大量雪蟲，這個入冬即將落雪的象徵在今年數量暴增了十倍之多，導致當地出現許多宛如「漫天飛雪」的景象，日本電視台在當地進行報導時，記者光是站在住宅區五分鐘，全身就沾滿了雪蟲，就連當地居民都直言住了數十年頭一次看見這種情況。
國際中心楊智傑／綜合報導
雪蟲（yukimushi）是出現在日本北海道與東北地區的小蟲，學名為「Prociphilus oriens」，平常出現在郊區或山間等人煙較為稀少處。一般來說雪蟲在10月至12月會開始出現，不久後當地就會下雪故而得名。
不過，北海道札幌市近日出現的「漫天雪蟲」可就沒有這麼浪漫了。北海道電視台（HTB）報導指出，近日北海道多地街道上出現大量雪蟲，就連札幌市中心都能看見，一名記者實際走訪札幌住宅區後表示，自己能感覺「雪蟲在拍打她的臉」，並在大約五分鐘內，全身就沾滿了雪蟲。報導更稱這種情況大約會持續至11月上中旬。
《朝日新聞》報導引述北海道大學名譽教授秋元信指出，高溫可能造成雪蟲幼蟲的生長速度加快，而因為2023年夏天到秋天的氣溫普遍偏高，才導致雪蟲數量暴增了十倍以上。
他也提到，雖然雪蟲在白天看起來是白色的，但其實蟲子本身是黑色的，只是身上的蠟質讓他們在陽光反射下看起來閃閃發光就像雪花一樣。
大量雪蟲飛舞的畫面，就連當地住民也不禁表示，自己住了數十年還是頭一次看見這景象，也有居民擔心情況嚴重成為另類的「蟲害」，同時也有觀光客不熟悉這個景象，連忙揮起手臂避免雪蟲往臉上飛。