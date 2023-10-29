「將恐怖份子趕出國家！」 川普：當選第一天就會恢復旅行禁令
以色列與巴勒斯坦武裝份子哈馬斯的戰火延燒，美國作為以色列的西方盟友國內社會也出現兩派立場輿論互相攻伐。有志角逐2024美國總統大選的前總統川普（Donald Trump）近期表示，若自己再度當選總統，將在上任的第一天重新恢復針對伊斯蘭國家的旅行禁令，還稱將會把那些「激進的伊斯蘭恐怖份子」趕出國家。
國際中心楊智傑／綜合報導
這個被稱為是「川普旅行禁令」（Trump travel ban）或「穆斯林禁令」的規定，是美國前總統川普在2017年頒布一系列限制外國人入境美國的行政命令，當時川普以防止恐怖份子入境名義，全面嚴格限制來自伊朗、利比亞、索馬利亞、敘利亞、葉門、伊拉克和蘇丹的旅客進入美國。
川普在28日出席「共和黨猶太人聯盟」（Republican Jewish Coalition）年度峰會時，承諾若自己當選總統，將重新實施針對穆斯林國家的爭議性旅遊禁令。法新社報導指出，川普表示將把「激進的伊斯蘭恐怖份子趕出我們的國家」，並向與會者喊話
「你們還記得旅行禁令嗎？我會在第1天就恢復我們的旅行禁令。」
這項禁令普遍被認為是針對伊斯蘭教團體的歧視，很快就遭到抗議並於法庭面臨挑戰，惟大批支持者仍表示對於川普強硬反移民的態度表達歡迎，隨後該行政命令又在名單中調整了入境條件限制，並加入了北韓、委內瑞拉、緬甸、尼日、蘇丹、坦尚尼亞等國家。
隨2020年大選過後的川普下台，來自民主黨的現任總統拜登（Joe Biden）在2021年上任第1週就簽署行政命令，撤銷了川普的旅行禁令。