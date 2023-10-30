郭富城58歲慶生照！經紀人獨漏方媛 「沒獲得認可」陷不合疑雲
香港天王郭富城26日迎來58歲生日，除了他凍齡的外貌掀起網友熱議之外，有眼尖粉絲發現，和郭富城合作超過30年的經紀人小美，PO照卻漏了天王嫂方媛，令眾人揣測，方媛疑似仍未獲得小美認可。
記者薛羽彤／綜合報導
郭富城日前舉辦58歲生日宴會，圈內好友邱淑貞夫婦、丁子高等人都到場祝賀，經紀人小美也在社群上PO出當天照片，畫面看上去就像是好友們替郭富城慶生，直到郭富城曬出一家4口的合照時，眾人才知道方媛和2個女兒也有來，此舉也引起網友猜測，小美與方媛不合疑雲。
有消息指出，郭富城與熊黛林有過一段情，但小美疑似相當不滿，後來兩人分手，小美還開香檳慶祝。郭富城和方媛結婚6年，小美鮮少公開提到方媛，僅在二人結婚前小美曾說過：「我見過這個女孩，印象OK ，斯斯文文，認識了她一年多。」不過，早年方媛出席活動，小美也有幫忙她做宣傳，安排媒體訪問。
郭富城2020年曾透露，自己的財務不是交給老婆打理，而是由公司會計及經紀人小美打理，他認為這樣自己只要在演藝事業上專心求突破即可；小美對郭富城也盡心盡力，30多年來只經營他一位藝人，兩人曾一起攜手度過難關，情誼不可言喻，因此小美無視方媛的舉動，也引起粉絲猜疑。