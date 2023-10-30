鄭秀文佛心原諒！黃心穎甩「許志安小三」出嫁 前任馬國明發聲了
港星黃心穎4年前與許志安在計程車激吻畫面流出，震驚中港台。黃心穎演藝事業跌落低谷，當時香港還發生反對黃心穎浪潮，讓她愛情事業兩頭空。4年過去了，許志安演藝事業尚未起色，但能見老婆鄭秀文的不離不棄；馬國明在事發隔年娶回TVB女星湯洛雯；如今，黃心穎也找到真愛，在27日嫁給樂團「RubberBand」鼓手男友泥鯭（黎萬宏），全程保密到家，讓人好奇黃心穎帶球嫁人，但她已向港媒否認，最值得一提的是，她的前任馬國明不計前嫌，大方獻上祝福：「祝她白頭到老，甜甜蜜蜜。」
記者蔡依庭／綜合報導
34歲黃心穎在2019年讓男友馬國明戴綠帽，偷吃就算了，還染上天后鄭秀文的好公，和許志安在計程車上激吻、撫摸畫面全流出，被封為「最強小三」，演藝事業全面停擺，那些來不及取消已在進行中的代言廣告，宣傳招牌還被店家拿紙貼住她的臉，相當淒慘。
事發隔年，黃心穎被拍到與樂團「RubberBand」鼓手男友泥鯭（黎萬宏）一起逛寵物店，進而戀情曝光。她曾透露因為領養了一隻唐狗，向一樣養唐狗的對方請教，2人才越走越近，更有感而發地說：「患難見真情。」他們於27日在香港舉辦戶外婚宴，2隻定情愛犬也入鏡，一家4口十分幸福。
黃心穎今年在香港重啓演藝工作，發行了2首新歌《Crown Me》及《沙包》，都由老公泥鯭編曲並擔任製作人，是愛人也是事業上的好夥伴。泥鯭在婚宴上對她告白，「多謝妳做我的樹洞，聽我聊心事，多謝妳一直照顧我，希望大家用掌聲多謝我的好太太。」事過境遷，她終於找到真愛，現在已是人夫的前男友馬國明依舊相當有風度，大氣祝福：「祝她白頭到老，甜甜蜜蜜。」
歷經許多風波，讓黃心穎婚宴選擇神祕又低調進行，除了安排接送賓客的座車，入場都必須出示邀請函。黃心穎婚禮後在IG分享系列美照，只見她穿上低胸透視魚尾婚紗，露出香肩甜蜜挽著新郎，幸福洋溢，寫下：「謝謝大家的祝福，使我們感受到滿滿的愛。謝我的家人、朋友、以及各個幫忙的單位，為我們保密了這麼久。一切都很順利，天氣很棒，我的狗表現得非常好！不能要求更多。祝福大家健康快樂、隨心滿願。」