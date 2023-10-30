雲端業者瘋搶！台廠積極布局　高階AI伺服器年出貨估達17萬台

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長期投入生成式AI也掌握關鍵技術的Google以投入自家研發的TPU（Tensor Processing Unit）做為主攻的高階AI伺服器機種，透過代工廠的產量將排名第二；最積極部署開源LLM模型的Meta出貨將居第三。亞馬遜(Amazon)投入腳步較慢，但也積極與第三方業者合作，預期透過代工廠出貨排名第四。美超微（Supermicro）、戴爾（Dell）、NVIDIA及慧與（HPE）等品牌業者出貨則緊追在大型業者之後。
DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫指出，高階AI伺服器所採加速器種類方面，預期2023年NVIDIA HGX GPU系列將佔近8成，其中，H100 HGX出貨將略多於A100 HGX；TPU因Google積極採用，佔比將超過1成，其他則主要為PCIe版的NVIDIA 100系列，及少量的NVIDIA GH200與超微（AMD）、英特爾（Intel）等業者的高階GPU。
蕭聖倫認為，高階AI伺服器代工廠出貨方面，預期英業達與美商ZT Systems分別為L6與L10到L12製造的最大贏家，英業達掌握多個大型雲端業者及品牌商訂單，2023年佔L6比重將近6成；ZT Systems則因早期即與大型雲端業者及相關技術提供者合作，具備大型GPU叢集系統整合技術優勢，預期其L10到L12佔比將近5成，而台廠中則以廣達在L10到L12布局最為積極。