今日來講股／台股國安基金動了？分析師估萬六上下500點區間震盪

雲端業者瘋搶！台廠積極布局　高階AI伺服器年出貨估達17萬台

▲生成式AI與大型語言模型相關需求爆發，吸引包括大型雲端業者、主要伺服器品牌商皆加入AI伺服器軍備競賽。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）
▲生成式AI與大型語言模型相關需求爆發，吸引包括大型雲端業者、主要伺服器品牌商皆加入AI伺服器軍備競賽。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

生成式AI與大型語言模型（Large Language Model；LLM）相關需求爆發，吸引包括大型雲端業者、主要伺服器品牌商皆加入AI伺服器軍備競賽，並將採購重點集中於以採用高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory；HBM）為主的高階AI伺服器。由於封裝HBM所需CoWoS產能不足。DIGITIMES 研究中心認為2023年高階AI伺服器需求與供給將有35%以上的落差，但預估高階AI伺服器出貨量仍將增加5倍，達17.2萬台。

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DIGITIMES研究中心預期2023年全球主要雲端業者與品牌高階AI伺服器出貨量將有8成以上集中於前五大業者，其中，注資Open AI ChatGPT並大量投入生成式AI雲服務的微軟（Microsoft），直接透過代工廠生產的高階AI伺服器出貨將排名第一。

長期投入生成式AI也掌握關鍵技術的Google以投入自家研發的TPU（Tensor Processing Unit）做為主攻的高階AI伺服器機種，透過代工廠的產量將排名第二；最積極部署開源LLM模型的Meta出貨將居第三。亞馬遜(Amazon)投入腳步較慢，但也積極與第三方業者合作，預期透過代工廠出貨排名第四。美超微（Supermicro）、戴爾（Dell）、NVIDIA及慧與（HPE）等品牌業者出貨則緊追在大型業者之後。

DIGITIMES 研究中心分析師蕭聖倫指出，高階AI伺服器所採加速器種類方面，預期2023年NVIDIA HGX GPU系列將佔近8成，其中，H100 HGX出貨將略多於A100 HGX；TPU因Google積極採用，佔比將超過1成，其他則主要為PCIe版的NVIDIA 100系列，及少量的NVIDIA GH200與超微（AMD）、英特爾（Intel）等業者的高階GPU。

蕭聖倫認為，高階AI伺服器代工廠出貨方面，預期英業達與美商ZT Systems分別為L6與L10到L12製造的最大贏家，英業達掌握多個大型雲端業者及品牌商訂單，2023年佔L6比重將近6成；ZT Systems則因早期即與大型雲端業者及相關技術提供者合作，具備大型GPU叢集系統整合技術優勢，預期其L10到L12佔比將近5成，而台廠中則以廣達在L10到L12布局最為積極。





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