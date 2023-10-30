台大醫新生兒護理師「假訓練真調用」？工會怒批便宜行事

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但工會指控，單位主管在10月25日火速發布「交叉訓練公告」，強行要求新生兒科護理師繼續至其它單位做支援輪調，縱使基層一再反映仍毫無成效，今日（30）稍早更強行抽籤決定輪調順位，此舉是「假訓練之名、行不當調動之實」。
台大醫院企業工會秘書長邱宇弘解釋，護理師一致認同這次「交叉訓練」是「假訓練、真調用」，主要是2大疑點，首先這次交叉訓練「原則上不中斷」，與一般明定內容、期間、應該達成的成效等規範的訓練不同，「完全沒有任何停止但書的訓練，一看就知道不是真的訓練，而是因為缺人而調用」。
此外，邱宇弘指出，正常交叉訓練理應是各單位之間互相熟悉彼此的業務內容，但這份公告中只見0PNO派去其他單位輪調，隻字未見其他單位如何輪調來0PNO。
邱宇弘批評，9月時院方曾經承諾，再有變動，會與相關人員開會取得共識，但這次院方透過交叉訓練方式，迴避當次承諾、「換湯不換藥」，沒有和基層溝通過就下令執行，才導致基層人員極度不滿，且這次「交叉訓練」也違背了院方在醫院評鑑時曾承諾的，維持新生兒病房1:3到1:4左右的護病比相關內容。
因此，工會要求，院方應立即中止兒童醫院「交叉訓練」計畫，並安排正式會議、與基層護理師協商，並正式人力短缺問題，實質補足人力，衛福部、勞動部及有關部門應研擬制定醫療業勞工支援調動規範，杜絕醫院雇主便宜行事，無視病人安全與勞工權利恣意妄為。