騎士不滿遇蔡英文車隊交管比中指　總統府：造成不便盼諒解

台大醫新生兒護理師「假訓練真調用」？工會怒批便宜行事

▲台大醫院企業工會今天更指控，院方利用「交叉訓練」名義，將新生兒科護理師調用到其他護理人力不足的單位。（圖／記者林志怡攝，2023.10.30）
▲台大醫院企業工會今天更指控，院方利用「交叉訓練」名義，將新生兒科護理師調用到其他護理人力不足的單位。（圖／記者林志怡攝，2023.10.30）

記者林志怡／台北報導

近期護理師缺工議題備受關注，台大醫院企業工會今天更指控，院方利用「交叉訓練」名義，將新生兒科護理師調用到其他護理人力不足的單位，怒批院方「假訓練之名、行不當調動之實」，並提出3點訴求，要求馬上停止相關訓練、補足其他部門人力，衛福部等主管機關也應研擬相關調用規範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大醫院企業工會指出，台大醫院「新生兒中重度病房（0PNO）」占床率低於其他單位，護病比落在1:3到1:4不等，護理師在照顧病患上相較其他單位較有餘裕，卻也因此在新冠肺炎疫情間多次遭到調用，頻繁支援其他單位，今年1到8月支援次數便高達100多天，後在基層強烈反彈及工會即時介入之下，才迫使單位主管於9月7日的病房會議中與基層達成共識、暫緩執行。

但工會指控，單位主管在10月25日火速發布「交叉訓練公告」，強行要求新生兒科護理師繼續至其它單位做支援輪調，縱使基層一再反映仍毫無成效，今日（30）稍早更強行抽籤決定輪調順位，此舉是「假訓練之名、行不當調動之實」。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘解釋，護理師一致認同這次「交叉訓練」是「假訓練、真調用」，主要是2大疑點，首先這次交叉訓練「原則上不中斷」，與一般明定內容、期間、應該達成的成效等規範的訓練不同，「完全沒有任何停止但書的訓練，一看就知道不是真的訓練，而是因為缺人而調用」。

此外，邱宇弘指出，正常交叉訓練理應是各單位之間互相熟悉彼此的業務內容，但這份公告中只見0PNO派去其他單位輪調，隻字未見其他單位如何輪調來0PNO。

邱宇弘批評，9月時院方曾經承諾，再有變動，會與相關人員開會取得共識，但這次院方透過交叉訓練方式，迴避當次承諾、「換湯不換藥」，沒有和基層溝通過就下令執行，才導致基層人員極度不滿，且這次「交叉訓練」也違背了院方在醫院評鑑時曾承諾的，維持新生兒病房1:3到1:4左右的護病比相關內容。

因此，工會要求，院方應立即中止兒童醫院「交叉訓練」計畫，並安排正式會議、與基層護理師協商，並正式人力短缺問題，實質補足人力，衛福部、勞動部及有關部門應研擬制定醫療業勞工支援調動規範，杜絕醫院雇主便宜行事，無視病人安全與勞工權利恣意妄為。

▲台大醫院於10月25日（三）發布「交叉訓練」公告，提到的一次週期長達16週、原則上不中斷，並於10月30日抽籤。（圖／台大醫院企業工會提供）
▲台大醫院於10月25日（三）發布「交叉訓練」公告，提到的一次週期長達16週、原則上不中斷，並於10月30日抽籤。（圖／台大醫院企業工會提供）

台大醫院金山分院旁人行道老舊行走不便　重舖增寬提升通行環境

「夜班補助」可讓人力回流？僅2成護理師認同　籲先從2點改善護理環境

「夜班護理師」加薪有譜！薛瑞元：夜班加給4至5成　最快1月上路

護理師喊9訴求！萬元獎勵金遭打槍　王必勝拋「繁重工作津貼」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞