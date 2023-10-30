▲換完膝關節仍要注意！8旬翁人工關節染蜂窩性組織炎　抗生素無效、痛如刀割

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「這些」都是人工關節感染症狀 應盡早就醫、治療根據衛福部統計，台灣每年平均約有1萬5千人次置換人工膝關節，年齡分布於60－70歲。林宗立醫師表示，人工膝關節置換是老年人普遍且成熟的手術，成功率極高，但偶爾還是會有術後感染的可能性，發生率約1％。
若有膝關節疼痛、傷口紅腫、竇道化膿、蜂窩性組織炎久病不癒等症狀，就有可能是術後人工膝關節感染。林宗立醫師提到，若延遲正確治療，可能會需要反覆手術、拔除人工關節，嚴重者還有可能會導致關節功能永久喪失。
如果有像江伯伯這樣蜂窩性組織炎，但一直吃抗生素治療都不會好的情形就應及早就醫由醫師評估、治療。
人工膝關節感染如何治療？ 醫師說明2階段手術目前，慢性人工膝關節感染的標準治療為兩階段手術。林宗立醫師說明，第一階段手術為移除人工關節並置入含抗生素的活動型骨水泥，文獻指出感染治療成功率因此高達92%－95%，待感染控制後，再進行第二階段手術移除骨水泥及人工關節再置換手術，可大幅降低感染復發。
林宗立醫師表示，置入活動型骨水泥的膝關節活動角度大，可減少關節攣縮、肌肉萎縮，利於第二階段重建手術，但傳統手作、翻模或市售活動型骨水泥，設計上較粗糙或力學不穩定，產生不少骨水泥相關的機械性併發症，導致膝關節功能反而變差、療程延長，需再接受手術並增加重建手術的困難度。
因此，林宗立醫師團隊研發「3D列印活動型骨水泥」改善。林宗立醫師也提醒，若接受人工膝關節置換術後，傷口周邊有疼痛紅腫化膿，經治療後沒有改善，就有可能是人工關節感染，應盡速就醫治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59713
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