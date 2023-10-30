▲家屬證實侯孝賢罹患阿茲海默症　除了打麻將還有這幾招可預防

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前台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，失智症是有方法可以降低失智的機會，但並不保證一定不會得到失智症，預防失智症的心法就是「趨吉、避凶」，所謂「趨吉」包括了多動腦、多運動、多社會互動及多地中海型飲食。
1.多動腦不一定都得要打麻將，打麻將只是其中的一種，但也不能1天打8個小時，可以換成多旅遊、多烹飪煮菜、多跟朋友吃飯、喜歡插花就多設計花，動動腦想看看要買什麼花材，不一定要花錢，也可以寫文章，每天寫日記，都是很好的動腦運動。
2.多運動運動可以預防心血管疾病，因為運動對大腦血管很有幫助，運動不一定要是打藍球等遽烈運動，每天可以排個半小時到１小時運動，像是走路快一點可以流汗，每天出門少搭1、2站捷運或公車，多走一點路也是很好的運動。
3.多社會互動常參加朋友聚會活動，多跟朋友聊天，互相陪伴，多社交互動可以降低失智的風險。
4.地中海型飲食青菜及水果要多吃，五穀雜糧也要多加一點，多吃好的油橄欖油及茶油，肉類部分則多吃深海魚油，但要特別提醒的是，沒有實證證明深海魚油等人工營養品，可有預防失智症的效果，而是要天然取得才有預防的效果，不要花錢去買一個不一定有用的營養品，且吃太多也沒有好處。
至於「避凶」，則是避免抽菸、肥胖、憂鬱及高血壓、高血糖、高血脂三高及頭部外傷。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59717
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