▲近6成國高中生學習疲勞、近2成過勞　調查分析是4原因造成

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學習疲勞原因一： 補習、考試過多兒福聯盟調查發現，有補習的學生學習疲勞分數顯著高於沒有補習的學生，而台灣國高中生中有補習的學生就有59.8%，其中都市學生更是超過7成（72.4%）。此外，近四分之一的學生每週補習五天以上幾乎天天補、更有63.8%在補習班待到晚上九點。
除了補習以外，過多考試也是造成學生學習疲勞的原因，兒福聯盟調查發現，一天考試5次以上的學生學習疲勞分數顯著高於考四次（含）以下的學生，有71.9%的學生最多一天考試四次以上、考五次以上為46.6%。
學習疲勞原因二： 休息、睡眠、運動不足另外，休息、睡眠時間不足也是原因之一。調查發現，超過9成的國高中生都睡眠時間都未達8小時，37%只睡5－6小時，甚至有12.6%睡眠不到5小時。
美國國家睡眠基金會建議，6－13歲每天應睡滿9－11小時；14－17歲青少年每天要睡滿8-10小時。兒福聯盟表示，若根據此標準，臺灣學生的睡眠時間幾乎通通不及格。
然而學生為了學業成績，犧牲的不只有睡眠，兒福聯盟調查發現，臺灣國高中生兒少每天課後花2.5小時使用3C產品，而一週戶外運動時間中位數僅1小時，運動量明顯不足也令人憂心，長期睡眠不足、運動不夠，只會讓學生更加疲勞。
學習疲勞原因三： 家長期待、學生自我要求不過，家長的期待也是造成學生學習疲勞的原因。兒福聯盟從心理層面的壓力來源追溯，發現當學生感受到家長對課業的期待越高，越學習疲勞，有39.9%學生表示家長會拿他的課業表現和其他人比較，22.1%認為家長關心課業表現勝過其他生活裡的事情。
甚至有15.7%的學生會因為課業表現不好而被家長言語羞辱，另外也有5.1%學生會因為課業表現不好而被體罰。另外，有12.1%的學生向大人表示對未來的想法，但家長卻不尊重他的未來升學或生涯規劃，這些不被家長尊重的學生，他們的學習疲勞平均分數也顯著高於其他學生。
除了家長的期待之外，其實學生的自我要求也是壓力來源之一。有66.6%認為成績無法達到自己期望，60.7%擔心成績跟不上其他同學， 53.9%覺得自己通常比別人花更多時間來學習，甚至有48.6%學生會因為考試／作業成績不好而影響一整天的心情。
學習疲勞原因四： 108課綱學習壓力、未來徬徨此外，108課綱也是學生學習壓力來源，兒福聯盟調查發現108課綱下有82.6%高中生感到壓力大，有76.1%壓力源來自「製作學習歷程」；其次依序為「規劃自主學習」（佔47.9%）和「生涯探索和未來志向」（40.1%），而有56.9%學生對未來升學和生涯規劃感到徬徨。
面對壓力、學習疲勞 如何改善、應對？關於探索生涯以及升學壓力，鄧善庭諮商心理師表示，探索不是一兩學期就可以促成，需要長時間的觀察與試錯，希望同學不要給自己太大壓力，平時讀書時可以一個小時為循環，安排15－10分鐘的休息時間，視自己的興趣安排休閒活動，盡量遠離手機，避免持續接受大量資訊，讓大腦可以好好充分休息。
而兒福聯盟則呼籲，家長應多關心學生身心健康，讓孩子能睡眠充足，並鼓勵其養成運動習慣，也期望主管機關能建構完善的生涯輔導機制，減輕學生對未來徬徨的焦慮感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59715
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