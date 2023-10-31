遭控柯建銘帶路赴黑道餐敘拜票 林志潔：行為合法都是我的選民
臉書粉絲頁「不禮貌鄉民團」昨日貼出一張照片，提及民進黨立法院黨團總召柯建銘帶著新竹市立委參選人林志潔，到三光機構三合會的聯誼餐敘致詞，批評參選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持，「什麼清新學者，真的笑話一場。」對此林志潔發文回應，自己應邀出席陽明交大學生家長邀請，看到隔壁有聚餐，就去自我介紹並向大家問候，質疑就算在場有八大業者又如何，只要行為合法，都是自己的選民，「為什麼不能對八大行業的選民介紹自己？」
記者陳威叡／台北報導
對於遭指控赴黑道餐敘尋求支持，林志潔說，當晚應陽明交大學生家長的邀請，到家欣樓出席他們的家族餐會，總召柯建銘和議員鄭美娟也陪她一起前往，剛好餐會隔壁也有別的聚餐，現場看到她們三人，就很熱情邀請她們進去和大家打招呼。
林志潔解釋，自己是看到人就衝去發面紙，當然不能放過這個機會，立刻拉着大家一起去自我介紹 向大家問候，而現場完全就是吃飯場合，雖然男性較多，但沒有什麼奇特的狀況，前後十分鐘就結束，「歡迎大家查證，相信家欣樓有監視器。」
林志潔不解說，就算在座有八大行業的業者又有什麼問題？只要行為合法，都是她的選民，為什麼不能對八大行業的選民介紹自己？而這麼簡單的事，還可以動用一大堆資源來潑髒水，真的是歎為觀止。
林志潔說，造謠也要看對象，自己教書18年，身為中央部會廉政委員、評議中心董事長，金流與人際往來清楚，絕對禁得起檢驗，也很歡迎市長高虹安與新竹市的各立委參選人，用同樣的標準來讓大家檢驗。最後也解釋，她非常感謝前市長林智堅帶領前市府團隊對新竹的貢獻，但自己真的不是林智堅的堂姐。