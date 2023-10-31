GD不忍了！三度發聲「11月6日主動到案驗髮驗尿」 再造謠就提告
35歲前南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、本名權志龍）涉嫌吸毒被警方立案調查，即使GD發聲強調「我從來沒有吸毒」也沒用，仍遭檢察官限制出境，本人索性表示，已經主動跟警察廳聯絡，交付案件相關資料，願意接受毒品檢驗，今（31）日他三度發出聲明：「我下月6日自願到案參與調查！」
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒最新消息，GD透過「K1 Chamber」律師事務所旗下的律師金秀玄（音譯）表示：「為了迅速、公正地進行調查，權志龍先生決定於11月6日自願前往仁川警察廳都市搜查部毒品犯罪調查小組，積極參與調查。」並要求媒體停止報導未經證實的訊息，造成GD不可挽回的損失，「我們將對散布虛假資訊和誹謗等沒有事實依據的猜測性報導，採取極其嚴厲的行動」。
GD 30日發表律師聲明，再次澄清沒有吸食任何毒品，也正式向仁川警察廳毒品搜查科遞交律師委任狀，以及願意主動出席意願書，表達願意儘速配合調查、繳交相關資料、配合毛髮或尿液採檢的立場，對此，警方表示，即使GD表態願意主動接受調查，最快也要下個星期才會傳喚嫌疑人到案。
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