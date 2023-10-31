內幕／綠營拚過半7人成關鍵　高嘉瑜、賴坤成遭分票「選情OHCA」

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綜觀民進黨本次選情，雖不如當初九合一大潰敗後的絕望悲觀，但多位現任立委不參選連任，新人接棒浮現隱憂，另包括台北市港湖區泛綠整合失敗，台東縣初選網內互打傷口難彌平，立委席次縮減早已是黨內公開的秘密。
據悉，黨中央日前召開閉門會議，盤點69席區域立委現況，根據內參民調作為依據，約莫有40名現任立委穩定領先被歸類為「安全組」，此外選情膠著或微幅領先落後則是「激戰組」，其中除現任立委不連任的基隆市、宜蘭縣、高雄市左楠區，還包括7名現任立委賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、林靜儀、蔡培慧、莊競程與陳秀寶，將是攸關國會能否過半關鍵。在資源與時間極為有限情況下，勢必重兵部署加強輔選。
據了解，「危險組」代表民調落後10個百分點以上，除了長期被視為藍大於綠的艱困選區外，還包括泛綠整合未果的台東縣與台北市港湖區，台東縣現任立委劉櫂豪初選失利，計畫將參選到底，嚴重衝擊賴坤成選情；而高嘉瑜、吳欣岱雙姝死鬥，分票情況嚴重，奉送國民黨李彥秀進入國會，有黨內人士坦言，賴、高兩人選情形同OHCA，情況極為嚴峻。
有黨內人士分析，民進黨國會過半絕非癡人說夢，評估守住約40席安全組立委，力保7席激戰組立委，加上不分區立委10至12席次，仍有國會過半可能，但要非常非常拚。另評估藍白合效應，屆時民進黨就不必考量打侯、打柯或兩線作戰，往後將不會礙手礙腳，兩人作為同捆包，戰略目標明確，就是集中火力、全線開火。
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