藍白會談總統合作無進度　朱立倫：下次會談時間越快越好

內幕／綠營拚過半7人成關鍵　高嘉瑜、賴坤成遭分票「選情OHCA」

▲黨內評估立委參選人選情，其中高嘉瑜與賴坤成因泛綠分裂，黨內人士坦言選情宛如OHCA，選情極為嚴峻。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲黨內評估立委參選人選情，其中高嘉瑜與賴坤成因泛綠分裂，黨內人士坦言選情宛如OHCA，選情極為嚴峻。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者陳威叡／台北報導

選舉倒數74天，選舉情勢詭譎多變，藍白合由主帥協商看似重燃希望，都將牽動選情，民進黨力拚總統當選、國會過半，據悉，黨內日前舉行閉門組織會議，盤點69名立委參選人並分為安全組、激戰組與危險組，其中7名現任立委更是國會能否過半關鍵重中之重。另台北市港湖區與台東縣泛綠整合未果，立委高嘉瑜與賴坤成分票情況嚴重，民調顯示落後10個百分點以上，有黨內人士坦言宛如OHCA（到院前心肺功能停止），選情極為嚴峻。

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大選將至，藍白合成藍白拖至今局勢不明，民進黨主席暨總統參選人賴清德穩紮穩打，民調持續領先，而立委選情毫無樂觀本錢，總統蔡英文上屆競選連任普遍獲得年輕選民支持，加上香港反送中事件催化出「亡國感」，橫掃817萬票、57%得票率，成為國內史上得票數最高紀錄，同時連帶拉抬立委選情，讓民進黨國會再度過半。

綜觀民進黨本次選情，雖不如當初九合一大潰敗後的絕望悲觀，但多位現任立委不參選連任，新人接棒浮現隱憂，另包括台北市港湖區泛綠整合失敗，台東縣初選網內互打傷口難彌平，立委席次縮減早已是黨內公開的秘密。

據悉，黨中央日前召開閉門會議，盤點69席區域立委現況，根據內參民調作為依據，約莫有40名現任立委穩定領先被歸類為「安全組」，此外選情膠著或微幅領先落後則是「激戰組」，其中除現任立委不連任的基隆市、宜蘭縣、高雄市左楠區，還包括7名現任立委賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、林靜儀、蔡培慧、莊競程與陳秀寶，將是攸關國會能否過半關鍵。在資源與時間極為有限情況下，勢必重兵部署加強輔選。

據了解，「危險組」代表民調落後10個百分點以上，除了長期被視為藍大於綠的艱困選區外，還包括泛綠整合未果的台東縣與台北市港湖區，台東縣現任立委劉櫂豪初選失利，計畫將參選到底，嚴重衝擊賴坤成選情；而高嘉瑜、吳欣岱雙姝死鬥，分票情況嚴重，奉送國民黨李彥秀進入國會，有黨內人士坦言，賴、高兩人選情形同OHCA，情況極為嚴峻。

有黨內人士分析，民進黨國會過半絕非癡人說夢，評估守住約40席安全組立委，力保7席激戰組立委，加上不分區立委10至12席次，仍有國會過半可能，但要非常非常拚。另評估藍白合效應，屆時民進黨就不必考量打侯、打柯或兩線作戰，往後將不會礙手礙腳，兩人作為同捆包，戰略目標明確，就是集中火力、全線開火。

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