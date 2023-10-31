▲超高齡社會將來臨！　台灣準備好了嗎？未來政策如何因應？衛福部說明

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推動超高齡因應對策 加速資源布建、培育人才行政院於去（111）年11月10日核定「因應超高齡社會對策方案」，以公私協力、4年整備、世代互助、跨域整合等策略，投入逾1,200億元，積極推動健保住院整合照護計畫、設立高齡醫學暨健康福祉研究中心、加速布建銀髮就業服務據點、擴大補助經濟弱勢獨居老人安裝緊急救援裝置等，以回應高齡者的多元需求。
此外，為加速社區式長照服務資源布建，衛福部自106年起運用前瞻基礎建設計畫特別預算挹注地方政府，截至112年9月底第一期至第四期核撥率已達72.4%，開辦率超過8成，長照服務據點已達12,931處。
而隨著長照住宿式服務資源逐步增加，留任、培育服務人才也相當重要，因此規劃113年起辦理「住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫」，由機構推薦長照相關科系畢業且有一定資歷之本國籍機構照服員，參加進階培訓課程，通過考試取得認證後每月給予獎勵金，鼓勵在機構內持續工作，穩定人力、提升照顧品質。
另外，考量國人對於外籍看護之需求，自112年10月15日起放寬「使用長照照顧服務持續達6個月」、「失智症患者」及「肢體障礙、罕見疾病、呼吸器官或吞嚥機能失去功能」等3大類對象，納入聘僱外籍看護工免經病症暨失能診斷證明書專業評估對象。
長照基金5年內無財源不足 國民年金將進行改革在長照2.0財源議題方面，長照基金111年底累計餘額為1,187億，112年1－9月已收入748億，未來5年內沒有財源不足情形。考量目前為積極布建長照服務資源、提升量能的階段，為使財源可視需求做調整，故以指定稅收作為長照財源，而長照保險制也存在資源布建、年齡設定、費率調整不易問題，仍需審慎評估。
在國民年金改革部分，則依「消費者物價指數（CPI）」成長率，建立制度化給付調整機制，明（113）年將配合八大社福津貼調整各項年金給付金額提升至7%，以加強照顧社會弱勢民眾的基本經濟生活。
編列新醫療科技預算 修正通訊診察治療辦法由於醫療科技不斷發展，為符合臨床實際需求，全民健康保險會每年於健保總額內編列「新醫療科技」預算，用於新增診療項目、藥品及特材，將已具療效及效益實證的新藥、新科技，導入健保，以提升保險對象照護品質。
同時，因應疫情過後的新常態發展，衛福部推動「通訊診察治療辦法」修正，擴大特殊情形病人適用範圍、放寬開立處方箋、增加得通訊診察的項目，及加強資安規範，草案於今年1月30日完成預告程序，但預告期間意見眾多，之後將召開溝通會議、積極研議修正發布後相關配套措施，最慢將於112年底前發布。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59766
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