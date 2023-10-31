美元有撐！市場觀望美日央行會議 新台幣早盤升破32.4元後又拉回
在中東區域衝突風險緩解，美股漲跌互見，不過，由於日本央行及美國聯準會相繼將召開利率決策會議，美元指數有撐，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，新台幣兌美元今（31）日早盤也一度升破32.4元，來到32.355元、升值7分，但在市場觀望日本央行及美國聯準會利率決策會議之下，新台幣未進一步升值，甚至還回貶至32.429元，目前小升在32.416元盤整。
記者顏真真／台北報導
美國聯準會（Fed）做出利率決策之前，投資人正衡量中東區域衝突的風險，美股指數多收紅，其中道瓊工業指數勁揚500多點，台股早盤也開紅，美元指數仍撐在106之上。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤則升貶互見，日本央行今日召開例會，貨幣政策是否調整受矚目，日圓早盤一度升至149.01兌1美元，之後拉回至149.5，目前在149.43附近震盪；韓元兌美元早盤同樣一度升至1344.58價位，目前又拉回至1348.69附近盤整，而離岸人民幣則偏弱，一度來到7.33兌1美元，目前在7.3297價位附近。
也由於以巴衝突稍有緩解跡象，月底出口商有實質拋匯需求，加上台股開紅，新台幣兌美元今日早盤以32.36元、升值6.5分開出，並進一步探32.355元，升值7分，但在市場觀望即將召開的日本央行及美國聯準會利率決策會議，新台幣未進一步升值，甚至一度回貶至32.429元，目前在32.416元盤整。