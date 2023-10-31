▲截肢後嚴重神經痛！ 這樣治療給了他活下去的勇氣

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慢性疼痛影響身心！ 及早尋求幫助提升生活品質台北榮民總醫院神經醫學中心功能性神經外科劉康渡主任指出，如果神經性的疼痛持續6個月以上無法緩解，且用各種保守治療也難以奏效，即為慢性疼痛，上述病人即是慢性疼痛的例子。慢性疼痛會對於生活造成嚴重的影響，除了造成身體上的不舒服，還可能引起失眠、憂鬱等心理症狀。
慢性疼痛一般從保守治療開始，包括藥物、休息、復健、心理等非侵入性方法。若保守治療效果有限，可以選擇微小侵入性的手術，如局部神經阻斷。更進階的治療方式則是神經調控，通過手術去介入神經訊號，達到緩解疼痛的效果。劉康渡主任補充，慢性疼痛應盡早尋求專業醫療幫助，以改善生活品質。
慢性疼痛新希望 「脊髓刺激術」降低疼痛感「慢性疼痛不是病，但痛起來要人命！」劉康渡主任指出，找不出原因的神經性疼痛對於病人是非常痛苦的，好在醫療持續進步，神經調控手術之一的「脊髓刺激術」透過刺激脊髓神經傳導路徑，干涉疼痛傳導，從根本上緩解病人的痛覺對於周邊神經損傷、脊髓神經發炎，甚至頑固心絞痛等缺血性疼痛，脊髓刺激術都能幫忙。
脊髓刺激術是一種可逆性的手術，不會破壞神經組織，副作用也少。不過須經過兩階段進行，在第一階段先將測試晶片植入測試一周，若對於減輕疼痛有反應的病人可明顯感受到治療效果；第二階段才會進行永久植入手術。這療法大約可降低病人50%以上的疼痛感，為長期受到慢性疼痛所苦的病人是一大幫助。
疼痛治療多元化 不要再忍痛了！在現代醫學中，將疼痛視為第五大生命徵象，由此可見疼痛不容忽視。慢性疼痛更是一種極具治療挑戰性的疾病。隨著醫療科技不斷進步，提供了多元化的疼痛治療方式，從保守治療到侵入性手術，都期望能為病人降低疼痛感。劉康渡主任也強調，疼痛是主觀的感受，要與主治醫師保持良好的討論，現代人講求生活品質，因此疼痛千萬不要忍，若有長期疼痛一定要尋求醫師協助，提升生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59711
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