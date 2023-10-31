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截肢後嚴重神經痛！ 這樣治療給了他活下去的勇氣

▲截肢後嚴重神經痛！ 這樣治療給了他活下去的勇氣
▲截肢後嚴重神經痛！ 這樣治療給了他活下去的勇氣

健康醫療網

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名軍人在服兵役時遭遇車禍，不幸導致骨盆腔碎裂、骨盆神經疼痛及損傷，因此將一條腿截肢。儘管另一條腿保持完好，卻意外產生了嚴重神經痛的症狀，且吃止痛藥、復健治療都無效，這樣的狀況令他倍感折磨。為了找回生活的希望，他決定嘗試使用神經調控手術之一的「脊髓刺激術」來治療，最終有效緩解痛苦，讓他得以繼續生活下去。

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慢性疼痛影響身心！　及早尋求幫助提升生活品質

台北榮民總醫院神經醫學中心功能性神經外科劉康渡主任指出，如果神經性的疼痛持續6個月以上無法緩解，且用各種保守治療也難以奏效，即為慢性疼痛，上述病人即是慢性疼痛的例子。慢性疼痛會對於生活造成嚴重的影響，除了造成身體上的不舒服，還可能引起失眠、憂鬱等心理症狀。

慢性疼痛一般從保守治療開始，包括藥物、休息、復健、心理等非侵入性方法。若保守治療效果有限，可以選擇微小侵入性的手術，如局部神經阻斷。更進階的治療方式則是神經調控，通過手術去介入神經訊號，達到緩解疼痛的效果。劉康渡主任補充，慢性疼痛應盡早尋求專業醫療幫助，以改善生活品質。

慢性疼痛新希望　「脊髓刺激術」降低疼痛感

「慢性疼痛不是病，但痛起來要人命！」劉康渡主任指出，找不出原因的神經性疼痛對於病人是非常痛苦的，好在醫療持續進步，神經調控手術之一的「脊髓刺激術」透過刺激脊髓神經傳導路徑，干涉疼痛傳導，從根本上緩解病人的痛覺對於周邊神經損傷、脊髓神經發炎，甚至頑固心絞痛等缺血性疼痛，脊髓刺激術都能幫忙。

脊髓刺激術是一種可逆性的手術，不會破壞神經組織，副作用也少。不過須經過兩階段進行，在第一階段先將測試晶片植入測試一周，若對於減輕疼痛有反應的病人可明顯感受到治療效果；第二階段才會進行永久植入手術。這療法大約可降低病人50%以上的疼痛感，為長期受到慢性疼痛所苦的病人是一大幫助。

疼痛治療多元化　不要再忍痛了！

在現代醫學中，將疼痛視為第五大生命徵象，由此可見疼痛不容忽視。慢性疼痛更是一種極具治療挑戰性的疾病。隨著醫療科技不斷進步，提供了多元化的疼痛治療方式，從保守治療到侵入性手術，都期望能為病人降低疼痛感。劉康渡主任也強調，疼痛是主觀的感受，要與主治醫師保持良好的討論，現代人講求生活品質，因此疼痛千萬不要忍，若有長期疼痛一定要尋求醫師協助，提升生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59711

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